В РЖД появился новый виртуальный помощник Валера

Валеру можно спросить о чём угодно, что входит в сферу специфики РЖД. Интересно, знает ли он, почему в титане невкусная вода?
В рамках выставки "Цифровая индустрия промышленной России" РЖД представили виртуального помощника с красивым именем Валера. Его внешность была сгенерирована нейросетью. Для этого отобрали большое количество фотографий железнодорожников, чтобы нейросеть подумала, поколдовала и "родила" Валеру.
Виртуальный помощник может ответить на любые вопросы по документации, касающейся РЖД, и т.к. багаж знаний Валеры постоянно пополняется, вскоре он, наверное, сможет поддержать беседу на темы, лишь косвенно связанные с железной дорогой. Плюсом этой цифровой говорилки является то, что роботу не свойственно раздражение. Спрашивайте хоть по десять раз одно и то же - Валера повторит и не поморщится.
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Валеру можно использовать и в качестве тренажёра для сотрудников РЖД, и как голосовой помощник в телефоне.
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пешком до банка - 7.
Есть научные исследования или только автор так говорит?