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В РЖД появился новый виртуальный помощник Валера

В РЖД появился новый виртуальный помощник Валера

Автор:
31 мая 2023 19:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   виртуальный помощник   выставка   голосовой помощник   железная дорога   ржд   робот Валера   цифровая индустрия   цифровизация   
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Валеру можно спросить о чём угодно, что входит в сферу специфики РЖД. Интересно, знает ли он, почему в титане невкусная вода?

В рамках выставки "Цифровая индустрия промышленной России" РЖД представили виртуального помощника с красивым именем Валера. Его внешность была сгенерирована нейросетью. Для этого отобрали большое количество фотографий железнодорожников, чтобы нейросеть подумала, поколдовала и "родила" Валеру.


Виртуальный помощник может ответить на любые вопросы по документации, касающейся РЖД, и т.к. багаж знаний Валеры постоянно пополняется, вскоре он, наверное, сможет поддержать беседу на темы, лишь косвенно связанные с железной дорогой. Плюсом этой цифровой говорилки является то, что роботу не свойственно раздражение. Спрашивайте хоть по десять раз одно и то же - Валера повторит и не поморщится.


Валеру можно использовать и в качестве тренажёра для сотрудников РЖД, и как голосовой помощник в телефоне.

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Метки: Ynews   видео   виртуальный помощник   выставка   голосовой помощник   железная дорога   ржд   робот Валера   цифровая индустрия   цифровизация   
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21  комментарий
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9k
Гомерчик 2 часа назад
Валера, настало твое время!
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1k
Николай 13 минут назад
Виртуальный помощник Валера выглядит как будто скоро у него появится виртуальный собутыльник Виталик.
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10k
kirpal 16 минут назад
Не по теме, но вспомнился видос про "Валеру":
Ссылка www.youtube.com
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12k
geminisf 22 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Алексей Попов 22 минуты назад
Чиновникам ржд явно делать не.уй. Все ж проблемы решены... Им бы ещё рогозина в помощь...
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Вася Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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2k
Василий Афиногенов Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
klop 41 минуту назад
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−13
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
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3k
Lexx Час назад
Вода в титане не вкусная потому, что кипячёная. А сырую воду из него набрать нельзя, он просто не даст. Так уж он устроен.
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10k
Бритва Час назад
я думал, что равнодушно отношусь ко всем этим ии, но сегодня решил позвонить за технической поддержкой в банк, а у них робот, который ничего не понимает
решил, что без карты этого банка могу обойтись.
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9k
au3 2 часа назад
"Интересно, знает ли он, почему в титане невкусная вода?"

Есть научные исследования или только автор так говорит?
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9k
Garpia121 2 часа назад
Валера, такой Валера.
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