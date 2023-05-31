"Палата мер и весов": после расставания с девушкой парень обнаружил в её ноутбуке таблицу сравнения бывших

Интернет-пользователь поделился в соцсетях своей историей. Он прожил с девушкой около четырёх месяцев и разъехался. Т.к. расставание было после ссоры, психанув, парень забрал подаренный ей ранее ноутбук. После даже сожалел о своём поступке, но ровно до тех пор, пока не заглянул в компьютер.
Чужой человек - тайна за семью печатями. Можно знать супруга много лет, и всё равно не подозревать о его истинном характере. А уж если прожил рядом с любимым всего несколько месяцев, после расставания порой узнаёшь о бывшем/бывшей кучу всего интересного.
Парень обнаружил, что девушка, с которой они сожительствовали, вовсе не милый цветочек-одуванчик, а знающая себе цену особа. И оценивающая, кстати, остальных. В её ноутбуке обнаружилась презанятная табличка с кучей параметров бывших. И, конечно, с оценками за рост, вес, умение целоваться, сексуальное мастерство и многое другое.
Кстати, записей про самого героя поста в этой таблице не обнаружилось. Либо не дорос до сравнения, либо не успела затестить.
Бездушная программа даже определила лучшего из лучших, который и тратил на девушку больше остальных и, судя по оценкам, нравился ей и даже очень. Вот только серьёзных намерений в отношении любовницы у него не было.
Больше остальных автору истории понравился ухажёр, который потратился "чуть больше, чем на шаверму", был некомфортен и имел отвратительное тело, зато развел девушку на секс.
Вот и пойми после этого прекрасный пол!
Источник:
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Этим всё сказано.....