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"Палата мер и весов": после расставания с девушкой парень обнаружил в её ноутбуке таблицу сравнения бывших

"Палата мер и весов": после расставания с девушкой парень обнаружил в её ноутбуке таблицу сравнения бывших

Автор:
31 мая 2023 18:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бывшие   история из жизни   отношения   расстались   сравнение   таблица   
3194
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Интернет-пользователь поделился в соцсетях своей историей. Он прожил с девушкой около четырёх месяцев и разъехался. Т.к. расставание было после ссоры, психанув, парень забрал подаренный ей ранее ноутбук. После даже сожалел о своём поступке, но ровно до тех пор, пока не заглянул в компьютер.

Чужой человек - тайна за семью печатями. Можно знать супруга много лет, и всё равно не подозревать о его истинном характере. А уж если прожил рядом с любимым всего несколько месяцев, после расставания порой узнаёшь о бывшем/бывшей кучу всего интересного.


Парень обнаружил, что девушка, с которой они сожительствовали, вовсе не милый цветочек-одуванчик, а знающая себе цену особа. И оценивающая, кстати, остальных. В её ноутбуке обнаружилась презанятная табличка с кучей параметров бывших. И, конечно, с оценками за рост, вес, умение целоваться, сексуальное мастерство и многое другое.


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Кстати, записей про самого героя поста в этой таблице не обнаружилось. Либо не дорос до сравнения, либо не успела затестить.

Бездушная программа даже определила лучшего из лучших, который и тратил на девушку больше остальных и, судя по оценкам, нравился ей и даже очень. Вот только серьёзных намерений в отношении любовницы у него не было.

Больше остальных автору истории понравился ухажёр, который потратился "чуть больше, чем на шаверму", был некомфортен и имел отвратительное тело, зато развел девушку на секс.


Вот и пойми после этого прекрасный пол!

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Метки: бывшие   история из жизни   отношения   расстались   сравнение   таблица   
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21  комментарий
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127k
Аааа Час назад
цены в грн. ну, все понятно :)
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3k
OLDer 15 минут назад
Сотрудница статуправления ?
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1k
Матвей 16 минут назад
Я может совсем дурак и нихрена не понимаю в жизни, но мне показалось, что тут Дьявола пытались вызвать.

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201
Дело 16 минут назад
Как только дочитал до строчки "сколько деняк в грн
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7k
Slowly Полчаса назад
Опять хохлойобань.
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10k
Бритва Полчаса назад
интересно, что её побудило типа F записать в бывших? внешность 1, тело 1, комфорт 1, общение 1...
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388
устал я от вас 42 минуты назад
всего 10 штук? Какая-то неудачная неделя у хохлухи..
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19k
Alush 43 минуты назад
Что такое тян?
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18k
Сергей 54 минуты назад
Я один ни хрена не понял?
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2k
Saplus Час назад
То что чад покекал с всратой тянки - это я вроде понял. А Сап бе - это из рекламы чтоль? )
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30k
Владимир Час назад
Сколько деняк в хрювнах.. Показательно аднака.
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2
Дашка Комиссарова Час назад
Если "еле еле поц" сливает это в сеть, значит правильно, что слили его
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41k
Сергей Час назад
Пункт 8.....опаньки (гривны)
Этим всё сказано.....
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4k
Горожанин Час назад
Думаю, нужно брать.
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