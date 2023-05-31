"Палата мер и весов": после расставания с девушкой парень обнаружил в её ноутбуке таблицу сравнения бывших

Чужой человек - тайна за семью печатями. Можно знать супруга много лет, и всё равно не подозревать о его истинном характере. А уж если прожил рядом с любимым всего несколько месяцев, после расставания порой узнаёшь о бывшем/бывшей кучу всего интересного.





Парень обнаружил, что девушка, с которой они сожительствовали, вовсе не милый цветочек-одуванчик, а знающая себе цену особа. И оценивающая, кстати, остальных. В её ноутбуке обнаружилась презанятная табличка с кучей параметров бывших. И, конечно, с оценками за рост, вес, умение целоваться, сексуальное мастерство и многое другое.



