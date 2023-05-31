25 бедолаг, чей день явно не задался

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Каким бы паршивым ни был день, всегда можно найти чему порадоваться — например тому, что дела могли быть еще хуже. А чтобы точно знать, насколько хуже, вот вам подборка чужих неудач для вдохновения.
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3. «Знакомая обратилась в городскую компанию за ремонтом кондиционера, теперь у нее нет дома, а в компании говорят, что это не их вина»
15. «Бигль весом 15 кг съел приготовленный мной морковный пирог. С глазурью из сливочного сыра. Это все, что осталось. RIP морковный пирог»
19. «Стаканчик из Макдональдса лопнул пополам, когда я поставил его в подстаканник в машине»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Поражаюсь инфантилизму, который дует из-за границы.
Это как с вопросом: "Мальчик бежал, споткнулся о скамейку и упал. Кто виноват?" Дети, у которых ещё не сформировано критическое мышление, говорят, что скамейка.
В случае с ручником, мультиваркой и т.д. говорить, что день не задался, это для взрослого человека верх искажения критического мышления.