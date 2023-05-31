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25 бедолаг, чей день явно не задался

25 бедолаг, чей день явно не задался

Автор:
31 мая 2023 17:14
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   невезение   неудачи   плохой день   фейлы   фотографии из соцсетей   
1053
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Каким бы паршивым ни был день, всегда можно найти чему порадоваться — например тому, что дела могли быть еще хуже. А чтобы точно знать, насколько хуже, вот вам подборка чужих неудач для вдохновения.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   невезение   неудачи   плохой день   фейлы   фотографии из соцсетей   
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3  комментария
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dima423 38 минут назад
Комментарий к фото
а зачем заплатил то?))) тут уж сам дурак
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399
Anatolij 16 минут назад
Кроме пчел, остальные - руко/ногожопы. И дело абсолютно не в бедолагах или "день не задался".
Поражаюсь инфантилизму, который дует из-за границы.
Это как с вопросом: "Мальчик бежал, споткнулся о скамейку и упал. Кто виноват?" Дети, у которых ещё не сформировано критическое мышление, говорят, что скамейка.
В случае с ручником, мультиваркой и т.д. говорить, что день не задался, это для взрослого человека верх искажения критического мышления.
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5k
Старичок 50 минут назад
как они умудрились быть гегемоном в мире?
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