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96 плит у стен Рейхстага — монумент, созданный в честь депутатов, противостоявших нацизму

96 плит у стен Рейхстага — монумент, созданный в честь депутатов, противостоявших нацизму

Автор:
31 мая 2023 15:43
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Германия   Коммунистическая партия Германии   НСДАП   Социал-демократическая партия Германии   берлин   монументы   монументы Германии   рейхстаг   
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31 год назад в Берлине рядом с Рейхстагом был открыт необычный монумент. Он посвящён всем тем, кто не побоялся выступить против НСДАП и Адольфа Гитлера. К сожалению, все эти депутаты отдали свои жизни за борьбу с режимом. Лишь один дожил до 1948 года, но скончался из-за подорванного здоровья.
В 1992 году возле здания Рейхстага был открыт памятник, посвященный депутатам, которые выступали против политики нацизма и Адольфа Гитлера. Создание этого памятника заняло более 7 лет, а идея установки принадлежит Дитеру Аппельту, который задумал инсталляцию ещё в 1985 году. Монумент представляет собой ряд вертикальных чугунных плит, каждая из которых является памятником депутату Рейхстага, ставшему жертвой нацистов.

Он был разработан таким образом, чтобы его можно было расширить, если в будущем будут обнаружены новые имена.
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Памятник был разработан берлинскими студентами-художниками Клаусом Эйзенлором, Юстусом Мюллером и Кристианом Цвирнером под руководством Дитера Аппельта. Он состоит из 96 чугунных плит с неровными краями, расположенных рядом, каждая около 120 сантиметров в ширину и 60 сантиметров в высоту, на которых указаны имена, партийная принадлежность, биографические данные и место смерти 96 депутатов. По обоим концам инсталляции в пол вделаны плиты с надписями.

Среди 96 жертв числятся 90 мужчин и 6 женщин. Большинство депутатов, перечисленных на плитах, были убиты на начальном этапе (18 человек) или на заключительном этапе (52) нацистского правления. У двух депутатов не указана дата смерти.
Имена депутатов — членов НСДАП и НННП, которые были убиты нацистами, например, в ходе Ночи длинных ножей, на мемориале не представлены. Большинство депутатов состояли в Коммунистической партии Германии (43 депутат от КПГ), а также Социал-демократической партии Германии (41 депутат от СДПГ). Почти все депутаты были убиты в период до 1945 года и только Георг Вендт, который также указан на одной из чугунных плит, скончался в 1948 году. Причиной смерти стали болезни и расшатанное здоровье из-за длительного содержания в Бранденбургском центре эвтаназии.

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Метки: Германия   Коммунистическая партия Германии   НСДАП   Социал-демократическая партия Германии   берлин   монументы   монументы Германии   рейхстаг   
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3  комментария
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Bogdan Krasota 23 минуты назад
В Москве похожего памятника не будет. Здесь все депутаты со всем согласны.
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Davy Jones 13 минут назад
Когда нибудь добавят монумент борцам с марионеточным режимом Шольца.
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