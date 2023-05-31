96 плит у стен Рейхстага — монумент, созданный в честь депутатов, противостоявших нацизму

Памятник был разработан берлинскими студентами-художниками Клаусом Эйзенлором, Юстусом Мюллером и Кристианом Цвирнером под руководством Дитера Аппельта. Он состоит из 96 чугунных плит с неровными краями, расположенных рядом, каждая около 120 сантиметров в ширину и 60 сантиметров в высоту, на которых указаны имена, партийная принадлежность, биографические данные и место смерти 96 депутатов. По обоим концам инсталляции в пол вделаны плиты с надписями.



Среди 96 жертв числятся 90 мужчин и 6 женщин. Большинство депутатов, перечисленных на плитах, были убиты на начальном этапе (18 человек) или на заключительном этапе (52) нацистского правления. У двух депутатов не указана дата смерти.