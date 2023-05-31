Пользователи рассказали, через что они прошли на собеседованиях

2044
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На рынке труда сегодня полная неразбериха. Внедряются новые системы оценки будущих сотрудников, есть несколько этапов собеседований, а по факту за труды - мизерная зарплата и множество требований от компаний. Мы собрали ситуации, с которыми на собеседованиях столкнулись люди.
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А у вас были курьёзные случаи на собеседованиях?
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Да господь с вами. Лично мне деньги и на фиг не нужны. Но они почему-то очень нужны коммунальщикам. Продавцам в магазинах. Авиакомпаниям нужны... В кинотеатры, на стадионы без них почему-то не пускают. Учить, лечить без них отказываются и т.д. и т.п.
А! Нет! Такой вариант не нравится потому, что нужно как: пришёл, отработал, расписался за зарплату и забыл.
Однако ТК написан не просто так. Очень часто вижу выгорание. Человек работает как машина 4 года, делая работу за двоих, а потом вдруг резко сбрасывает темп, начинает делать ошибки и все это стоит очень дорого компании. Если его уволить, то он не встанет на ноги ещё много лет, если вообще вернётся в форму. И все ресурсы, которые государство, родители и он сам вложили в образование и квалификацию, пойдут прахом. А если из-за стресса у него какое-нибудь заболевание активируется, то будут дополнительные расходы государства. Компании то что - наймёт следующую дойную корову, а обществу в целом, одни убытки. С больничными ещё хуже - если не оплачивают, конечно работники будут следить за здоровьем строже. Но если будут работать и тогда, когда надо лежать дома, то заразят коллег, а ещё заработают себе усложнения, что влечёт за собой минус к общему валовому продукту страны и плюс расходам на здравоохранение. Опять обществу будет жирный минус.
Может хотели платить натурой? ))) В смысле едой. Ведь в первую очередь деньги нужны чтобы есть и пить.