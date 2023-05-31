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Пользователи рассказали, через что они прошли на собеседованиях

Пользователи рассказали, через что они прошли на собеседованиях

Автор:
31 мая 2023 10:39
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   вакансия   истории на собеседованиях   работа   собеседования   странные случаи   фото   
2044
14

На рынке труда сегодня полная неразбериха. Внедряются новые системы оценки будущих сотрудников, есть несколько этапов собеседований, а по факту за труды - мизерная зарплата и множество требований от компаний. Мы собрали ситуации, с которыми на собеседованиях столкнулись люди.

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А у вас были курьёзные случаи на собеседованиях?

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Метки: Прикол   вакансия   истории на собеседованиях   работа   собеседования   странные случаи   фото   
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26  комментариев
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32k
АнтонПолднев Час назад
Когда устраивался в Мираторг, спрашивали по какой статье сидел. Не сидел даже на сутках.
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3k
Еркен Полчаса назад
Было когда-то давно такое собеседование, на вакансию системного администратора. После всех вопросов пошли уж совсем не по моей специальности, поскольку я наверное должен быть специалистом широкого профиля, то спрашивали: "умеете работать с перфоратором, а с болгаркой работать умеете?", на что получили положительный ответ, потом не долго думая спросили: "сварку когда-нибудь делали?", ну я в то время и в правду еще не освоил этот навык недавно только научился варить и навес для машины "поднял", и вот по такой надуманной причине меня не взяли, я так понял у них уже был человека и просто для вида проводили конкурс на вакансию и собеседования.
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57k
alertol Полчаса назад
Они просто хотят услышать "у меня стопицот долгов, я готов(а) горбатиться за две копейки лишь бы с голоду не сдохнуть, а в другие места не берут, вы последняя надежда"
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37k
Александр Полчаса назад
Бог как то отвел меня от общения со всякими дебилами. Тупо на третьем курсе универа пошел пахать в НК бесплатно, на 4ом мне уже платили, на пятом меня полностью трудоустроили как сотрудника, а не практиканта, получил диплом - тут же получил ставку с норм зп. Никаких идиотских собеседований и прочего говна. А дальше моя трудовая и накопившиеся связи в своей области стали лучше любого собеседования.
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3k
Natalia 58 минут назад
Помню давно моя знакомая дала мой контакт крупному отделу по подбору персонала. Я работу не искала, но уговорила сходить, вроде зп очень вкусная и ищут как раз узкого профиля. Ради любопытства решила попробовать. Меня встретила эйчар агентства по подбору персонала - тетка лет 50-и, одетая как подросток с розовыми кудрявыми волосами. Она была крайне негативна и истерична. Естественно, не разбиралась в специфике работы, но изучила поверхностно. И позволяла себе поправлять меня и пытаться чему-то учить. Если это был тест на стрессоустойчивость, то я его прошла. Ибо выбесить меня не получилось, а вот мне ее поставить на место удалось. Но как оказалось дамочка со стрессоустойчивостью сама не справляется и на каком-то этапе на вопросе вроде "как я отношусь и готова ли к командировкам" перебила меня и начала отчитывать как малолетку. И это не было проверкой на стрессоустойчивость, мое спокойствие и невозмутимость реально выбесили ее. В общем, мне было ужасно смешно с этого клоуна и одновременно обидно за тех, кто искал работу и был вынужден общаться с этой инфальтильной истеричной незрелой личностью в теле взрослой тетки
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28k
Serg2001 59 минут назад
"Зачем вам нужны деньги". Хороший вопрос... )

Да господь с вами. Лично мне деньги и на фиг не нужны. Но они почему-то очень нужны коммунальщикам. Продавцам в магазинах. Авиакомпаниям нужны... В кинотеатры, на стадионы без них почему-то не пускают. Учить, лечить без них отказываются и т.д. и т.п.
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9k
Борис Карабанов Час назад
Насрано? А в чём проблема-то? Открываешь сам ООО или ИП, набираешь толпу вумного народа, у которого не насрано в головах, платишь им "достойную" зарплату, отчисляешь за них НДФЛ, платишь за них в соцстрах и пенсионный, оплачиваешь им отпуск, платишь налоги, следишь за уклонистами и антиваксерами и за всем остальным, с чем не справляются существующие для этого специальные службы и что государство благосклонно поручает работодателю, ведёшь бухучёт и прочую куеву гору документации и отчётности, платишь штрафы, платишь за терминал, за кассовый аппарат, платишь за всё про всё, ну, и огребаешь в итоге бешеную прибыль. Почему такой вариант не нравится?
А! Нет! Такой вариант не нравится потому, что нужно как: пришёл, отработал, расписался за зарплату и забыл.
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162
дунаев дмитрий Борис Карабанов 8 минут назад
а нафига тогда сдалась компания эта?)))
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30k
Владимир Час назад
Мне буквально пару недель написали, спросили свободен ли я на июнь-август на выполнение полевых работ (гидрография, дноуглубление, обследования и всё такое), когда я сказал, что свободен и могу принять участие мне ответили что "на текущий проект все вакансии уже заполнены". А нафига тогда вообще мне писали?
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962
ruslan d Час назад
Мне как-то через год позвонили и сказали, что я не подхожу
В другой конторе нач отдела сказал что все супер , подхожу ... начал знакомить с сотрудниками , а потом генеральный час задавал мне вопрос , типа что еще я буду делать помимо своих обязанностей за такую ЗП ... не взяли
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15k
Smiley Час назад
ЭйчАры хотят показаться оригинальными, но своими дебильными "тестами", на которые без издёвки и сарказма невозможно ответить, ставят себя на место даунов.
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14k
FatZilla Час назад
Номер 3.
Может хотели платить натурой? ))) В смысле едой. Ведь в первую очередь деньги нужны чтобы есть и пить.
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Спелая кукурузинка

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