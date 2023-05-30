Линдеберг – отважный журналист, чуть не лишившийся головы, но сломавший систему

Таковым был журналист и театральный деятель Андерс Линдеберг, из-под пера которого в 1834 году вышла статья, где он жёстко раскритиковал политику действующего правителя. Собственно, ничего такого крамольного Линдеберг не опубликовал: смуту не сеял, к революции не призывал. Единственное, чем был недоволен Андерс, был запрет на открытие в столице нового театра. Виной чему являлась устаревшая королевская монополия. Но подобные публикации были расценены как оскорбление монархии в целом и Его Величества в частности.

А в соответствии с древними, но действующими законами дерзость каралась смертью. Наглецу должно было лишиться головы. Конечно, в эпоху прогресса Карлу XIV совершенно не хотелось прослыть среди поданных самодуром, живущим по законам седой древности. Поэтому он милостиво заменил казнь тремя годами заключения.

Но не тут-то было: упорный журналист категорически отказался от помилования, заявив, что если уж положено лишиться головы из-за проявления свободомыслия, то так тому и быть. И пусть смерть его послужит примером для новых горячих сердец и голов.