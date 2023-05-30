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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7610 постов • 873 подписчика подписаться
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Американская актриса заявила, что в изменении климата виноваты расизм и патриархат

Американская актриса заявила, что в изменении климата виноваты расизм и патриархат

Автор:
30 мая 2023 16:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джейн Фонда   Дональд Трамп   актриса   изменения климата   капитолий   мужчины   патриархат   протесты   
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И предложила отправить мужиков в тюрьму.

Актриса Джейн Фонда всю свою творческую жизнь против чего-то выступала. Против войны во Вьетнаме, против запрета абортов, против изменения климата.

В 2019 году, ещё до начала пандемии Covid-19, её часто видели на протестах у американского Капитолия. Несколько раз Фонду арестовывали, дошло до того, что о ней высказался даже тогдашний президент США Дональд Трамп:

Да она всё время в наручниках.

Так что Фонда успешно совмещает в себе экоактивизм и феминизм. По крайней мере, пока.

Недавно она выступала на Каннском фестивале. И когда речь зашла о глобальных проблемах, Джейн Фонда уже не сдерживалась:

Это серьезно. У нас есть около семи-восьми лет, чтобы сократить вдвое потребление ископаемого топлива, и, к сожалению, люди, которые несут наименьшую ответственность за это, страдают больше всего — глобальный Юг, люди на островах, бедняки. Это трагедия, которую мы должны полностью остановить.

Мы должны арестовать и посадить в тюрьму этих мужчин — они все мужчины. Всем нам полезно осознать, что климатического кризиса не было бы, если бы не было расизма. Климатического кризиса не было бы, если бы не было патриархата. Для мышления, которое рассматривает вещи иерархически, белые мужчины — это то, что только имеет значение, а все остальное - на втором плане.

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Метки: Джейн Фонда   Дональд Трамп   актриса   изменения климата   капитолий   мужчины   патриархат   протесты   
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11  комментариев
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12k
GROMOZEKA Час назад
«Климатического кризиса не было бы, если бы не было патриархата»

Кто очень хочет понять, как было бы при матриархате, предлагаю посмотреть на любую школу с женским коллективом педагогов и женщиной директором.
Такой истеричный бардак еще надо поискать.
А бабушка Фонда, просто уже выжила из ума
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11k
Трив 3 минуты назад
Я, конечно, сильно извиняюсь. Я против того, чтобы один человек или государство, порабощало других людей. Все люди равны, как ни крути и все эти арийские замашки только вредят всем. Но как понимать "Всем нам полезно осознать, что климатического кризиса не было бы, если бы не было расизма"? Если рабы (расовая или племенная сегрегация) и были самой экологически чистой рабочей силой и вообще не вредили климату?
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1k
ChePaev 22 минуты назад
ага, а еще блэкджек и шлюхи
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262
Dee78 37 минут назад
Американская актриса заявила, что в изменении климата виноваты расизм и патриархатПосмотреть
Американская актриса заявила, что в изменении климата виноваты расизм и патриархат
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12k
Евгений 40 минут назад
Да ладно, пусть выступает. Хоть какое-то развлечение на пенсии. Судя по результативности (Актриса Джейн Фонда всю свою творческую жизнь против чего-то выступала. Против войны во Вьетнаме, против запрета абортов, против изменения климата.), вреда от неё ждать не стоит.
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13k
Ivan 40 минут назад
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6k
ValdemarNaftulievich 45 минут назад
Недотраханная пристарелая русалка.
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72
Человек Разумный Час назад
Во всем виноваты рептилоиды, все же знают. Звездно-полосатые рептилоиды .. и хакеры немного
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12k
..: Атеист :.. Час назад
Хах, да у неё у самой мозговой климакс, если мозг вообще есть, в чем я сомневаюсь :)
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15k
Элитный тигр Час назад
Кукуха покинула свое гнездо...
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19k
Александр Час назад
Старушка с возрастом слаба мозгами стала
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