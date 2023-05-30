Американская актриса заявила, что в изменении климата виноваты расизм и патриархат

И предложила отправить мужиков в тюрьму.
Актриса Джейн Фонда всю свою творческую жизнь против чего-то выступала. Против войны во Вьетнаме, против запрета абортов, против изменения климата.
В 2019 году, ещё до начала пандемии Covid-19, её часто видели на протестах у американского Капитолия. Несколько раз Фонду арестовывали, дошло до того, что о ней высказался даже тогдашний президент США Дональд Трамп:
Да она всё время в наручниках.
Так что Фонда успешно совмещает в себе экоактивизм и феминизм. По крайней мере, пока.
Недавно она выступала на Каннском фестивале. И когда речь зашла о глобальных проблемах, Джейн Фонда уже не сдерживалась:
Это серьезно. У нас есть около семи-восьми лет, чтобы сократить вдвое потребление ископаемого топлива, и, к сожалению, люди, которые несут наименьшую ответственность за это, страдают больше всего — глобальный Юг, люди на островах, бедняки. Это трагедия, которую мы должны полностью остановить.
Мы должны арестовать и посадить в тюрьму этих мужчин — они все мужчины. Всем нам полезно осознать, что климатического кризиса не было бы, если бы не было расизма. Климатического кризиса не было бы, если бы не было патриархата. Для мышления, которое рассматривает вещи иерархически, белые мужчины — это то, что только имеет значение, а все остальное - на втором плане.
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Кто очень хочет понять, как было бы при матриархате, предлагаю посмотреть на любую школу с женским коллективом педагогов и женщиной директором.
Такой истеричный бардак еще надо поискать.
А бабушка Фонда, просто уже выжила из ума