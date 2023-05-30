Американская актриса заявила, что в изменении климата виноваты расизм и патриархат

Это серьезно. У нас есть около семи-восьми лет, чтобы сократить вдвое потребление ископаемого топлива, и, к сожалению, люди, которые несут наименьшую ответственность за это, страдают больше всего — глобальный Юг, люди на островах, бедняки. Это трагедия, которую мы должны полностью остановить.

Мы должны арестовать и посадить в тюрьму этих мужчин — они все мужчины. Всем нам полезно осознать, что климатического кризиса не было бы, если бы не было расизма. Климатического кризиса не было бы, если бы не было патриархата. Для мышления, которое рассматривает вещи иерархически, белые мужчины — это то, что только имеет значение, а все остальное - на втором плане.