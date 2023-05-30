Популярные мифы о народе Падаунг

Когда кто-то говорит о необычных представителях других культур, многие сразу вспоминают женщин с очень большим количеством колец на шее. Вокруг этих колец существует много разных вымыслов и заблуждений.
Зачастую люди даже не знают, что это за народ такой, откуда он пришел и как живет в современном мире. Просто сам факт такой необычной модификации своего тела очень прочно врезается в память: об этом пишут блогеры, говорят СМИ и турфирмы.
Все-таки из-за относительной удаленности народа Падаунг от нас, увидеть представителей этого племени могут единицы. Остальным же остается лишь строить теории и верить рассказам других людей, что не всегда отражает действительность.
Кольца запаиваются прямо на девушке
И первое, что надо прояснить — никаких колец в общем-то и нет. То, что мы видим — очень длинная и мастерски скрученная спираль. В деревне Падаунг ремесло по скручиванию металла вокруг шеи передается из поколения в поколение.
При этом утверждение о том, что каждый год девушкам надевают еще одно кольцо не совсем корректно. Да, начиная с пяти лет девочкам народа Падаунг действительно начинают удлинять шею, но только до тех пор, пока женщина не выйдет замуж. Именно этим и объясняется разная длина шей женщин в деревне.
Если снять кольца, девушка умирает
Этот поистине дикий миф был услышан автором по центральному телевидению, где безапелляционно утверждалось: снять девушке ее кольца и не сломать при этом шею невозможно. Шея просто не выдержит. Но это не так. Девушки без особых проблем могут существовать и без колец, с ними ничего не случится.
Да, шейные мышцы сильно ослабевают, из-за увеличения расстояния между позвоночными дисками, девушек могут начать преследовать сильные боли в шее и голове, но при правильной физиотерапии это очень быстро проходит.
Более того, для того, чтобы молодым девушкам сменить "ожерелье" на более высокое, предыдущую спираль необходимо снять. При этом обнажаются практически никогда не заживающие синяки на шее — вес "колец" может достигать 3-4 кило, но на этом все. Никакого вредя для девушки снятие колец не несет.
Из-за колец невозможно мыть шею
Этот вывод напрашивается сам собой, стоит лишь взглянуть на монолитную конструкцию "ожерелья". Неудивительно, что именно так думают люди, которые смотрят на женщин этого народа. Да и действительно, шея плотно закована в металл, как ее можно мыть?
Оказывается, довольно легко. Несмотря на свою кажущуюся монолитность, кольца не шее пластичны, поэтому их можно слегка сместить. На полноценное мытье это не похоже, но подлезть под конструкцию все-таки удается.
Впрочем, куда большее внимание уделяется не мытью шеи, а мытью самих колец. Их надо хорошо отполировать. Ведь в деревню приезжают туристы, а для них кольца должны ярко сиять.
Для этого женщины используют сухую траву и иногда песок. Благодаря столь тщательному уходу, кольца начинают блестеть, будто золото.
Женщины народа Падаунг спят сидя
И вновь мы говорим о заблуждении, которое не имеет ничего общего с реальностью. Конечно же, женщины не спят сидя. Они могут лежать, как и все мы. В конце концов, они давно привыкли к своим кольцам, поэтому те не вызывают у них никаких затруднений.
В общем, несмотря на столь экстравагантный внешний вид, эти женщины способны жить вполне нормальной жизнью. Кольца не мешают их существованию, напротив, выступают в качестве некой изюминки, которой можно гордиться.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь