Популярные мифы о народе Падаунг

Зачастую люди даже не знают, что это за народ такой, откуда он пришел и как живет в современном мире. Просто сам факт такой необычной модификации своего тела очень прочно врезается в память: об этом пишут блогеры, говорят СМИ и турфирмы.

Все-таки из-за относительной удаленности народа Падаунг от нас, увидеть представителей этого племени могут единицы. Остальным же остается лишь строить теории и верить рассказам других людей, что не всегда отражает действительность.

Кольца запаиваются прямо на девушке

И первое, что надо прояснить — никаких колец в общем-то и нет. То, что мы видим — очень длинная и мастерски скрученная спираль. В деревне Падаунг ремесло по скручиванию металла вокруг шеи передается из поколения в поколение.