10 актеров, которые едва не упустили свои лучшие роли

Сигурни Уивер, которая в те годы делала свои первые шаги в кинематографе, едва не отказалась от роли, моментально вознесшей ее на самую вершину Голливуда. Когда режиссер Ридли Скотт предложил ей сыграть несгибаемую Эллен Рипли в научно-фантастическом триллере «Чужой», актрису это предложение не впечатлило — ее смущал как жанр, так и то, насколько требовательной была роль. По мере того, как Уивер узнавала всё больше о сценарии, сомнения только росли. Однако она всё же решила рискнуть, что круто изменило ход ее карьеры, а также и жанра научной фантастики в большом кино.