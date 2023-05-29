10 актеров, которые едва не упустили свои лучшие роли

Можно ли представить «Терминатора» без старичка Арни? А «Чужого» без прекрасной Сигурни Уивер? Сложно поверить в это сейчас, но эти и многие другие легендарные актеры едва не упустили роли, которые наделили их статусом культовых и возвели в зал славы Голливуда. И не из-за какого-то там злого рока или коварных продюсеров, а по собственной недальновидности!
Сигурни Уивер, которая в те годы делала свои первые шаги в кинематографе, едва не отказалась от роли, моментально вознесшей ее на самую вершину Голливуда. Когда режиссер Ридли Скотт предложил ей сыграть несгибаемую Эллен Рипли в научно-фантастическом триллере «Чужой», актрису это предложение не впечатлило — ее смущал как жанр, так и то, насколько требовательной была роль. По мере того, как Уивер узнавала всё больше о сценарии, сомнения только росли. Однако она всё же решила рискнуть, что круто изменило ход ее карьеры, а также и жанра научной фантастики в большом кино.
Сердце кровью обливается, когда думаешь, что мир едва не лишился первоклассной актерской игры Джека Николсона в культовой классике «Пролетая над гнездом кукушки». Несмотря на то, что актера сразу заинтересовал сценарий и сложный персонаж, Николсон не сразу согласился на роль — он боялся, что не сможет отдать должное роману-первоисточнику, который задал невероятно высокую планку. Однако благодаря уговорам режиссера Милоша Формана и собственному любопытству — ведь не так уж и часто выпадает шанс сыграть настолько интересного и многослойного персонажа! — Николсон всё же решился, и наградой за его решимость стала одна из самых выдающихся ролей в его карьере — и, конечно же, «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Даже несравненная Мерил Стрип, воплощение таланта и многогранности, сомневалась, сможет ли она возглавить мир высокой моды в «Дьявол носит Prada». Когда ей предложили сыграть грозную Миранду Пристли, Стрип долго колебалась и не могла определиться, так ли ей хочется играть очередную «снежную королеву». Однако глубокий сценарий и возможность проявить себя как актрису в конечном итоге убедили ее согласиться на роль, которая в итоге принесла ей номинацию на «Оскар» и обожание киноманов со всего мира.
Джоди Фостер по праву можно считать королевой леденящих душу психологических триллеров, однако она едва не упустила этот титул. Фостер долго не решалась согласиться на роль Кларисы Старлинг в «Молчании ягнят». Опасения по поводу мрачной и напряженной атмосферы фильма, а также его потенциального влияния на ее личную жизнь едва не заставили актрису отказаться от этой уникальной возможности. Однако увлекательный сценарий и возможность поработать с режиссером Джонатаном Демми и великолепным Энтони Хопкинсом в конечном итоге убедили Фостер рискнуть, и она не прогадала — следующую церемонию вручения «Оскаров» актриса покинула с заветной золотой статуэткой.
Страшно подумать, какая судьба ждала бы всеми любимого «Крепкого орешка», откажись великий Алан Рикман сыграть хитрого и зловещего Ганса Грубера. А ведь изначально, когда Рикману только предложили эту роль, он сомневался — опасался, что его персонажа низведут до карикатурного злодея. Однако увлекательный сценарий и возможность работать с исключительным актерским составом и съемочной группой убедили британского актера согласиться на эту роль. И это решение оказалось блестящим ходом, поскольку Грубер стал одним из самых запоминающихся антагонистов в истории кинематографа.
Мир футуристических боевиков едва не остался без своего самого культового представителя — Арнольда Шварценеггера в роли безжалостного киборга Терминатора. Оказывается, что актера беспокоило, как столь злодейская роль хладнокровного убийцы скажется на его репутации безукоризненного героя боевиков. К счастью, после переговоров с Джеймсом Кэмероном и вдумчивого изучения сценария, Шварценеггер понял, что перед ним оказалась уникальная возможность бросить вызов самому себе и придать киберзлодею своего фирменного шарма.
Поистине ангельский голос Энн Хэтэуэй мог так и остаться никем не услышанным — когда актрисе предложили роль Фантины в экранизации «Отверженных», у нее были все намерения отказаться. Эмоциональный вес судьбы культового персонажа и необходимость петь вживую на съемочной площадке, без записи в студии, заставили ее усомниться в своих способностях. Однако после напряженных размышлений и убеждений со стороны режиссера Хэтэуэй набралась смелости, приняла вызов и отдала всю себя роли, которая в свою очередь принесла ей признание критиков и премию «Оскар».
Джули Эндрюс едва не упустила роль, которая определила ее карьеру и окончательно сделала ее любимицей поклонников мюзиклов по всему миру. Удивительно, но, когда Эндрюс изначально предложили роль Марии в «Звуках музыки», она далеко не сразу ухватилась за роль века. Актриса беспокоилась, что зрители могут счесть ее слишком похожей на другой ее культовый персонаж, Мэри Поппинс, и что еще одна роль поющей гувернантки может ограничить ее диапазон как актрисы. Однако убедительное обаяние сценария и возможность поработать с известным режиссером Робертом Уайзом убедили Эндрюс рискнуть, и это решение оказалось одним из лучших в ее карьере.
Роль Питера Квилла, также известного как Звездный Лорд, в одночасье сделала Криса Пратта звездой мирового масштаба, но он на полном серьезе думал от нее отказаться. Пратт не был уверен, что вообще потянет роль главного героя столь крупного блокбастера и сомневался в своей способности воплотить харизматичный и дерзкий характер персонажа. Однако режиссер Джеймс Ганн увидел в молодом актере потенциал и посчитал, что он идеально подходит для этой роли. После весьма душевного разговора и ободрения Пратт набрался достаточно смелости, чтобы принять вызов, и это решение быстрее ракеты доставило его прямиком на вершину Голливуда.
Почетное место в истории кинематографа едва не проплыло мимо актера Ричарда Дрейфуса, когда тот чуть не отказался от роли Мэтта Хупера в «Челюстях» Стивена Спилберга. Дрейфус волновался, что застрянет как актер в одном жанре, и в принципе сомневался, что фильм о гигантской акуле найдет отклик у зрителей. Однако страсть Спилберга к проекту и привлекательность работы с известным режиссером в конечном итоге убедили Дрейфуса с головой нырнуть в роль — и он не прогадал.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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К примеру приведу пару фактов С ПРУФАМИ!
1. Крис Пратт не отказывался, а САМ постарался, чтобы сняться в роли Звёздного Лорда., потому что из-за своего веса мог вообще потерять карьеру. Крис нанял специального тренера, чтобы похудеть и привести себя в форму. Откуда инфа? Да с канала GOB Channel на YouTube. Ролик называется "КРИС ПРЭТТ. КАК ОН СТАЛ ЗВЕЗДНЫМ ЛОРДОМ!" Смотреть с тайм-кода - 00:03:23
2. Шварца вообще не рассматривали на роль Терминатора и Кэмерон был против. Мнение режиссёра поменялось после личной встречи с актёром. Инфа так же из YouTube с канала Кру. Ролик называется "Как изначально должен был выглядеть Терминатор?", смотреть с тайм-кода 00:02:59.
Или автор полагает, что Интернетом пользуется только он один, а читатели - стадо баранов, которому можно любую инфу выдавать за факты?
С остальными ляпами в своих фактах разбирайтесь сами.
Просто советую автору статьи в следующий раз ТЩАТЕЛЬНЕЕ штудировать то, что выкладывает, а не нести отсебятину, иначе нос как у Пиноккио вырастет. Шутка