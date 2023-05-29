В Ставропольском крае задержали автоподставщиков, обманувших страховые компании на 1,5 миллиарда рублей

ОПГ состояла из экспертов-техников и оценщиков автотранспорта, которые инценировали ДТП, после чего формировали выплатные дела и добивались от страховых компаний солидных выплат. Группа была достаточно многочисленна: в схемах автоподстав участвовали около 30 человек. У каждого из них была своя роль: одни искали авто, другие отвечали за вербовку новых водителей.

С декабря 2020 года по октябрь 2021 года автоподставщики организовывали инсценировки аварий, фиксировали якобы повреждения на машинах, оценивали их стоимость. Всё дальнейшее было делом техники. Оформленное выплатное дело отправлялось в "Росгосстрах", сотрудники которого признавали случай страховым. Выплаты производились на банковские счета. В результате, общий оборот ОПГ составил около 1,5 миллиарда рублей.

Примечательно, что в "авариях" участвовали чаще всего премиальные авто, т.к. выплаты на такие машины значительно дороже. Когда в наличии не оказывалось новых автомобилей, а те что были, еще проходили проверку в страховой компании, автоподставщики получали поддельные СТС через своих людей в полиции. Таким образом, одна и та же машина эксплуатировалась по несколько раз под разными номерами. Иногда - одновременно.