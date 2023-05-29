FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мошенничество 132 поста • 26 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Мошенничество
В Ставропольском крае задержали автоподставщиков, обманувших страховые компании на 1,5 миллиарда рублей

В Ставропольском крае задержали автоподставщиков, обманувших страховые компании на 1,5 миллиарда рублей

Автор:
29 мая 2023 17:05
Сообщество : Мошенничество
Метки: Ynews   Ставропольский край   авто   автоподстава   видео   задержание   мошенники   опг   полиция   страховка   
2429
1
2

Группа мошенников разработала схему, с помощью которой всего за пару лет сумела заработать чудовищные деньги.

ОПГ состояла из экспертов-техников и оценщиков автотранспорта, которые инценировали ДТП, после чего формировали выплатные дела и добивались от страховых компаний солидных выплат. Группа была достаточно многочисленна: в схемах автоподстав участвовали около 30 человек. У каждого из них была своя роль: одни искали авто, другие отвечали за вербовку новых водителей.


С декабря 2020 года по октябрь 2021 года автоподставщики организовывали инсценировки аварий, фиксировали якобы повреждения на машинах, оценивали их стоимость. Всё дальнейшее было делом техники. Оформленное выплатное дело отправлялось в "Росгосстрах", сотрудники которого признавали случай страховым. Выплаты производились на банковские счета. В результате, общий оборот ОПГ составил около 1,5 миллиарда рублей.


Примечательно, что в "авариях" участвовали чаще всего премиальные авто, т.к. выплаты на такие машины значительно дороже. Когда в наличии не оказывалось новых автомобилей, а  те что были, еще проходили проверку в страховой компании, автоподставщики получали поддельные СТС через своих людей в полиции. Таким образом, одна и та же машина эксплуатировалась по несколько раз под разными номерами. Иногда - одновременно.


Прокололись злоумышленники случайно. "Росгосстрах" отказал в выплате 1,8 миллиона рублей на основании экспертных заключений. Слишком велика была сумма "повреждений", а заявленные обстоятельства ДТП никак не могли соответствовать "потерям" автовладельца.


Одного из членов ОПГ задержали при попытке выехать за пределы РФ. Игоря Резенькова "приняли" на пропускном пункте Верхний Ларс.

Как сообщает Следственный Комитет, также задержаны главный бухгалтер и программист группировки, принимавших непосредственное участие в разработке преступных схем. У задержанных арестовано имущество и банковские счета.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мошенничество"
Метки: Ynews   Ставропольский край   авто   автоподстава   видео   задержание   мошенники   опг   полиция   страховка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Игорь Час назад
Без своих людей в страховых тут не обошлось. Страховые цепляются за любой предлог что бы не платить, а тут - такое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Попов 8 минут назад
"На гособоронзаказе в Ростовской области похищена гигантская сумма денег. Размер ущерба предварительно оценивается в 700 миллионов рублей". Где посадки??? эти автомотовелофото лошарики посравнению с чинушами...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
353
устал я от вас Полчаса назад
Страховая всегда в доле у таких опг. Да чаще всего организатор именно человек из страховой, а то что спеленали пешек это нормально. Ротация состава )) и крышующим силовикам для статистики полезно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
799
Ирина Ласовская Полчаса назад
Сколь веревочка не вейся, все равно совьешся в кнут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
ss 56 минут назад
"...всего за пару лет сумела заработать..."
-
Украсть, а не заработать! Украсть!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Сергей Час назад
Сейчас МВД запрещенно озвучивать национальности преступников...ибо русских там практически не осталось. Но..Осмелюсь предположить, по размаху деятельности и ущербу- грузины нагибали российские конторы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Вася 2 часа назад
и опять южане
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вор у вора дубинку украл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

124114



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал
OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороша кольчуга

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#Прикол#СССР#забавно#факты#милота#Россия#Животное
#интересно#люди#автомобили#в мире#кино#авто аварии#подборка#удивительно#фильм#Мемы
#история#автомир#ДТП#животные#аварии#позитив#2023#Автовсячина#фантазия#улыбнуло
OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться