В Ставропольском крае задержали автоподставщиков, обманувших страховые компании на 1,5 миллиарда рублей

Группа мошенников разработала схему, с помощью которой всего за пару лет сумела заработать чудовищные деньги.
ОПГ состояла из экспертов-техников и оценщиков автотранспорта, которые инценировали ДТП, после чего формировали выплатные дела и добивались от страховых компаний солидных выплат. Группа была достаточно многочисленна: в схемах автоподстав участвовали около 30 человек. У каждого из них была своя роль: одни искали авто, другие отвечали за вербовку новых водителей.
С декабря 2020 года по октябрь 2021 года автоподставщики организовывали инсценировки аварий, фиксировали якобы повреждения на машинах, оценивали их стоимость. Всё дальнейшее было делом техники. Оформленное выплатное дело отправлялось в "Росгосстрах", сотрудники которого признавали случай страховым. Выплаты производились на банковские счета. В результате, общий оборот ОПГ составил около 1,5 миллиарда рублей.
Примечательно, что в "авариях" участвовали чаще всего премиальные авто, т.к. выплаты на такие машины значительно дороже. Когда в наличии не оказывалось новых автомобилей, а те что были, еще проходили проверку в страховой компании, автоподставщики получали поддельные СТС через своих людей в полиции. Таким образом, одна и та же машина эксплуатировалась по несколько раз под разными номерами. Иногда - одновременно.
Прокололись злоумышленники случайно. "Росгосстрах" отказал в выплате 1,8 миллиона рублей на основании экспертных заключений. Слишком велика была сумма "повреждений", а заявленные обстоятельства ДТП никак не могли соответствовать "потерям" автовладельца.
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Одного из членов ОПГ задержали при попытке выехать за пределы РФ. Игоря Резенькова "приняли" на пропускном пункте Верхний Ларс.
Как сообщает Следственный Комитет, также задержаны главный бухгалтер и программист группировки, принимавших непосредственное участие в разработке преступных схем. У задержанных арестовано имущество и банковские счета.
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Украсть, а не заработать! Украсть!!!