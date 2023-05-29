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25 лучших сериалов от телеканала HBO

25 лучших сериалов от телеканала HBO

Автор:
29 мая 2023 16:15
Сообщество : Кино
Метки: HBO   ваш выбор   выбор зрителей   лучшие сериалы   рейтинг   сериалы   сериалы HBO   телесериалы   
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Компания HBO — признанный король телевизионного контента. Сериалы от HBO устанавливают планку качества, до которой многие только пытаются дотянуться. Они нравятся как зрителям, так и критикам — за счёт оригинальных сценариев, глубоко проработанных персонажей, сильной игры актёров и зрелищных визуальных эффектов. Давайте составим список самых любимых!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: HBO   ваш выбор   выбор зрителей   лучшие сериалы   рейтинг   сериалы   сериалы HBO   телесериалы   
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19k
Александр Час назад
Чернобыль говнище
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5k
The Dude 6 минут назад
"Белый лотос" это же мама Стифлера? Знойная милфа.

Вопрос к предыдущим комментаторам, а что не так с сериалом "Чернобыль". Я его ещё не смотрел, но отзывы неплохие, стоит на очереди к просмотру.
Совсем клюкву сняли? Стоит ли трать время?
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2k
wwwoffka 1 52 минуты назад
Описание мыши в подпол утащили, или автор ленивая жопа?
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