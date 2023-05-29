25 лучших сериалов от телеканала HBO

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Компания HBO — признанный король телевизионного контента. Сериалы от HBO устанавливают планку качества, до которой многие только пытаются дотянуться. Они нравятся как зрителям, так и критикам — за счёт оригинальных сценариев, глубоко проработанных персонажей, сильной игры актёров и зрелищных визуальных эффектов. Давайте составим список самых любимых!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вопрос к предыдущим комментаторам, а что не так с сериалом "Чернобыль". Я его ещё не смотрел, но отзывы неплохие, стоит на очереди к просмотру.
Совсем клюкву сняли? Стоит ли трать время?