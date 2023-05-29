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Оператор эпично разогнал экоактивистов, пытавшихся сорвать танцевальное выступление

Оператор эпично разогнал экоактивистов, пытавшихся сорвать танцевальное выступление

Автор:
29 мая 2023 14:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: активисты   видео   интересное   климатические активисты   оператор   фото   
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Шведские экоактивисты пытались устроить перфоманс на съёмках танцевального шоу, но операторы не растерялись.

В Швеции экоактивисты организации Återställ Våtmarker попытались сорвать танцевальное шоу (аналог наших "Танцев со звёздами"), выбежав на сцену с плакатом и дымовой шашкой. Однако операторы съёмочной площадки не растерялись и камерой снесли мужчину с плакатом.

А вот записи с той самой камеры, которой операторы остановили не в меру возбуждённого активиста. После того как мужчина упал, к нему бросились охранники и другие активисты. Одна из дам снимала всё на телефон.

Организация Återställ Våtmarker требует восстановить водно-болотные угодья. Активисты требуют, чтобы правительство начало масштабную работу по восстановлению осушенных водно-болотных угодий.

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Метки: активисты   видео   интересное   климатические активисты   оператор   фото   
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14  комментариев
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1k
Mrak OBOY Час назад
оператор красавчик, как будто всю жизнь ждал этого момента!!!
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57k
Опиум для народа 48 секунд назад
Мда... Учитывая музыкальное сопровождение, если бы такая "Эльза" топнула по льду в замке, то замку пришел бы п"здец.)))
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24k
Bar0 3 минуты назад
Оператор эпично разогнал экоактивистов, пытавшихся сорвать танцевальное выступлениеПосмотреть
Оператор эпично разогнал экоактивистов, пытавшихся сорвать танцевальное выступление
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54k
EricDimon 40 минут назад
На самом деле они борются за восстановление поголовья комаров.
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3k
Вовака Час назад
Да и танец, так себе
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5k
BenderRodriguez Час назад
Куда смотрит охрана? Как они вообще умудрились туда пройти?
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1k
Мария Коненкова Час назад
Вообще этот уродский танец надо было остановить. Два Буратины каких-то. А она то ли беременная, то ли толстая, но двигаются оба на "двойку". Так что экоактивисты, хоть нечаянно, но вовремя.
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4k
Pechenegiatakuyt Час назад
И восстали машины против людей... и наваляли экоактивистам.
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10k
Григорий Бабкин Час назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
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