Оператор эпично разогнал экоактивистов, пытавшихся сорвать танцевальное выступление

Шведские экоактивисты пытались устроить перфоманс на съёмках танцевального шоу, но операторы не растерялись.
В Швеции экоактивисты организации Återställ Våtmarker попытались сорвать танцевальное шоу (аналог наших "Танцев со звёздами"), выбежав на сцену с плакатом и дымовой шашкой. Однако операторы съёмочной площадки не растерялись и камерой снесли мужчину с плакатом.
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А вот записи с той самой камеры, которой операторы остановили не в меру возбуждённого активиста. После того как мужчина упал, к нему бросились охранники и другие активисты. Одна из дам снимала всё на телефон.
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Организация Återställ Våtmarker требует восстановить водно-болотные угодья. Активисты требуют, чтобы правительство начало масштабную работу по восстановлению осушенных водно-болотных угодий.
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