Любовь и котики мастера подковёрных интриг

Из воспоминаний графа де Бриенна:

Королева и её наперсница в это время думали о развлечениях не меньше, чем об интригах. Однажды во время беседы они решили немного посмеяться над влюблённым в королеву кардиналом.

– Он страстно увлечен вами, мадам, – сказала королеве её наперсница, – и я не знаю того, что он бы не сделал, лишь бы только понравиться вашему величеству. Хотите, я пришлю его к вам в наряде шута и уговорю его станцевать вам сарабанду? Хотите? Только скажите, и он сделает это.

– Какое безумие! – рассмеялась королева.

Она была молода, она была женщиной, она была весёлого нрава. И можно было понять, почему она нашла это предложение привлекательным. Королева поймала свою наперсницу на слове, и та тут же отправилась за кардиналом. Первый министр, голова которого была забита делами государственной важности, но сердце оставалось свободным для любви, дал согласие на необычное свидание, полагая, что объект его страсти им уже завоёван. На балу кардинал исполнил просьбу дамы и перешёл к решительным действиям. Свидания состоялись.