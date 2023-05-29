Любовь и котики мастера подковёрных интриг

«Месть, смерть и преисподняя» – этим девизом руководствовались коварные коты из мюзикла 1981 года «Пёс в сапогах», снятого по мотивам произведений Дюма, когда дружной бандой отправились строить козни королевским псам.
И, кстати, это не художественный вымысел: кардинал Ришелье действительно очень трепетно относится к пушистым созданиям. По самым скромным расчётам, в его покоях одномоментно проживал как минимум десяток кошек.
Что особенно интересно с учётом того, что церковь считала их помощниками дьявольских сил. Собственно, кардинал, любимцами которого были роскошный чёрный кот Люцифер (неожиданно) и белоснежная кошечка Мириам, и разрушил этот стереотип, запретив издеваться над беззащитными божьими тварями и жечь их на кострах.
Иностранные послы, зная о слабости Ришелье к мурлыкам, преподносили ему в дар редких дорогих котят, которых кардинал любил гораздо больше людей.
Арман Жан дю Плесси де Ришелье имел ещё одно увлечение. Которое могло бы изменить ход истории, если бы не одно но. Если о романе Анны Австрийской с герцогом Бэкингемом Дюма писал ярко и красочно, то об отношениях королевы с кардиналом деликатно умолчал. А они были, хоть и короткие.
По свидетельствам современников, между царственными супругами Людовиком XIII и испанской принцессой Анной Австрийской поначалу были тёплые отношения. Но потом супруг охладел и к молодой жене, и к делам государственным, увлёкшись охотой.
Фактически управление страной перешло в руки герцога – министра и кардинала. Одновременно с этим он совмещал функции личного духовника королевы.
Уже будучи в возрасте под 40, непоколебимый и расчётливый кардинал ощутил, что в его душе распускается нежный и трепетный цветок – чувства к юной королеве. Для красавицы чопорный и закрытый политик был сущим сухарём. И она отвергала ухаживания вплоть до того момента, пока кардинал не доказал искренность чувств совершенно неожиданным поступком.
Из воспоминаний графа де Бриенна:
Королева и её наперсница в это время думали о развлечениях не меньше, чем об интригах. Однажды во время беседы они решили немного посмеяться над влюблённым в королеву кардиналом.
– Он страстно увлечен вами, мадам, – сказала королеве её наперсница, – и я не знаю того, что он бы не сделал, лишь бы только понравиться вашему величеству. Хотите, я пришлю его к вам в наряде шута и уговорю его станцевать вам сарабанду? Хотите? Только скажите, и он сделает это.
– Какое безумие! – рассмеялась королева.
Она была молода, она была женщиной, она была весёлого нрава. И можно было понять, почему она нашла это предложение привлекательным. Королева поймала свою наперсницу на слове, и та тут же отправилась за кардиналом. Первый министр, голова которого была забита делами государственной важности, но сердце оставалось свободным для любви, дал согласие на необычное свидание, полагая, что объект его страсти им уже завоёван. На балу кардинал исполнил просьбу дамы и перешёл к решительным действиям. Свидания состоялись.
Анна, несмотря на молодость, отлично осознавала, что если уж и позволять себе роман на стороне, то всесильный кардинал, фактически правивший Францией, идеальный кандидат. И роман разгорелся было. Но… Во время каждой интимной встречи королева рыдала. Буквально – из глаз лились слёзы, из носа шли банальные сопли, а вся царственная особа чесалась и опухала.
Причиной такого состояния стала банальная аллергия на кошек. Шерсть которых всегда присутствовала на одежде министра. Аллергики знают, что достаточно её клочка, чтобы небо показалось размером с овчинку. Костёр потух, не успев разгореться. Анна избегала влиятельного любовника, а кардиналу надоела вечно раскисшая любовница. Как раз в это время на горизонте показался блистательный герцог Бэкингем, и Ришелье благоразумно ушёл в тень.
А котики… Несчастные создания, которым кардинал завещал пожизненное содержание после своей смерти, были предусмотрительно брошены суеверными слугами в костёр. Пламя диких человеческих суеверий по части бедняг-кошек полыхало ещё долго и окончательно потухло только в начале XIX века.
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