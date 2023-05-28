«Русский кит-шпион» Хвалдимир четвертый год не даёт покоя норвежцам

Власти Норвегии в тревоге и просят своих граждан не приближаться к киту-белухе под именем Хвалдемир, который стал известен широкой общественности в 2019 году как "российский шпион". Об этом сообщает телеканал CNN.
Предупреждение норвежских властей связано с нежеланием навредить животному, - сообщает CNN.
"Норвежское управление рыболовства заявило, что люди должны «избегать контакта» со знаменитой белухой, чтобы случайно не ранить и не убить её".
По данным дирекции, кит с 2019 года «путешествует вдоль побережья Норвегии» с остановками и «склонен оставаться на фермах, где ему удавалось ловить рыбу, питаясь излишками корма».
”В настоящее время кит обитает во внутренней части Осло-фьорда, следует за лодками и играет с теми, кто на борту.
Это «означает, что он прибыл в очень густонаселенный район, и риск того, что кит может получить травму из-за контакта с человеком, стал значительно выше», — добавили в ведомстве.
Министр рыболовства Фрэнк Бакке-Йенсен отметил, что ранее, в результате нескольких инцидентов, кит уже получал легкие травмы, в основном в результате контакта с лодками. Поэтому чиновник призвал людей держаться на расстоянии, «несмотря на то, что кит ручной и привык находиться рядом с людьми».
«Мы особенно рекомендуем людям в лодках держаться на приличном расстоянии, чтобы кит не был ранен или, в худшем случае, убит в результате движения лодки», — сказал Бакке-Йенсен.
На вопрос нужно ли, в связи с угрожающей киту опасностью, поместить его в неволю, Бакке-Йенсен ответил, что "пока об этом что-то конкретное рано".
Управление рыболовства будет следить за движениями кита в надежде, что он развернется, когда достигнет конца Осло-фьорда.
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Кит по прозвищу Хвалдимир приобрел международную известность в 2019 году после того, как его заметили в специально изготовленной упряжи с креплениями для камеры, - пишет CNN. Эксперты полагают, что кит прибыл из России и был обучен слежке российскими военными.
Йорген Ри Уиг, морской биолог из Управления рыболовства Норвегии, рассказал CNN, что подвеска Хвалдимира выглядела «специально сделанной» и имела «крепления для камер GoPro с каждой стороны».
На зажимах для снастей было написано «Оборудование Санкт-Петербург», что подтверждает теорию о том, что кит прибыл из Мурманска, Россия, и был обучен российским военно-морским флотом.
«Известно, что военно-морской флот раньше обучал белух проведению военных операций, — сказал Уиг, — например, охране военно-морских баз, помощи водолазам, поиску потерянного оборудования».
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