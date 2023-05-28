«Русский кит-шпион» Хвалдимир четвертый год не даёт покоя норвежцам

Это «означает, что он прибыл в очень густонаселенный район, и риск того, что кит может получить травму из-за контакта с человеком, стал значительно выше», — добавили в ведомстве.

Министр рыболовства Фрэнк Бакке-Йенсен отметил, что ранее, в результате нескольких инцидентов, кит уже получал легкие травмы, в основном в результате контакта с лодками. Поэтому чиновник призвал людей держаться на расстоянии, «несмотря на то, что кит ручной и привык находиться рядом с людьми».

«Мы особенно рекомендуем людям в лодках держаться на приличном расстоянии, чтобы кит не был ранен или, в худшем случае, убит в результате движения лодки», — сказал Бакке-Йенсен.

На вопрос нужно ли, в связи с угрожающей киту опасностью, поместить его в неволю, Бакке-Йенсен ответил, что "пока об этом что-то конкретное рано".

Управление рыболовства будет следить за движениями кита в надежде, что он развернется, когда достигнет конца Осло-фьорда.