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В Уфе водители-мигранты устроили гонки на автобусах с пассажирами прямо по городским улицам

В Уфе водители-мигранты устроили гонки на автобусах с пассажирами прямо по городским улицам

Автор:
28 мая 2023 22:25
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   Уфа   автобус   водители   мигранты   происшествие   
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Выскоквалифицированные иностранные кадры устроили в Уфе скоростной заезд на общественном транспорте с тараном уличного ограждения. У пассажиров согласие на участие в "аттракционе" спросить забыли. В результате гонок 9-летняя девочка получила травмы, городское имущество и чужой автомобиль получили повреждения.

Горячие парни, работающие водителями общественного транспорта в российском городе, забыли, где они находятся, и, не поделив полосу движения решили выяснить кто из них «настоящий мужчина».

Один иностранец попытался совершить обгон и подрезать своего коллегу, другой вдавил "тапку в пол" и тараня по дороге уличное ограждение, фонарный столб и чужой автомобиль, не дал себя опередить.

Правда, в результате ДТП 9-летняя девочка получила травмы, жизни большого количества людей подверглись опасности, автобусы, городское и частное имущество получили повреждения, но всё это такие мелочи...

"Я его не заметил".

"Как вы могли не заметить большой пассажирский автобус?"

"Я перестраиваться хотел, а этот вместо тормоза нажал на газ".

"То есть вы перепутали педаль газа и педаль тормоза?"

"Нет, не я, а тот, который сзади ехал".

Видимо, чтобы определить победителя гонок потребуется ещё один заезд.

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Метки: ДТП   Уфа   автобус   водители   мигранты   происшествие   
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2  комментария
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7k
Дмитрий 18 минут назад
Уволить обоих к х...м! Это первое. Второе. Бонусом выслать обоих на родину. Пусть там гоняют.
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18k
Bill Минуту назад
Нообще-то, нам не показали никаких "гонок на автобусах". Скорее, финал.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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