В Уфе водители-мигранты устроили гонки на автобусах с пассажирами прямо по городским улицам

Выскоквалифицированные иностранные кадры устроили в Уфе скоростной заезд на общественном транспорте с тараном уличного ограждения. У пассажиров согласие на участие в "аттракционе" спросить забыли. В результате гонок 9-летняя девочка получила травмы, городское имущество и чужой автомобиль получили повреждения.
Горячие парни, работающие водителями общественного транспорта в российском городе, забыли, где они находятся, и, не поделив полосу движения решили выяснить кто из них «настоящий мужчина».
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Один иностранец попытался совершить обгон и подрезать своего коллегу, другой вдавил "тапку в пол" и тараня по дороге уличное ограждение, фонарный столб и чужой автомобиль, не дал себя опередить.
Правда, в результате ДТП 9-летняя девочка получила травмы, жизни большого количества людей подверглись опасности, автобусы, городское и частное имущество получили повреждения, но всё это такие мелочи...
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"Я его не заметил".
"Как вы могли не заметить большой пассажирский автобус?"
"Я перестраиваться хотел, а этот вместо тормоза нажал на газ".
"То есть вы перепутали педаль газа и педаль тормоза?"
"Нет, не я, а тот, который сзади ехал".
Видимо, чтобы определить победителя гонок потребуется ещё один заезд.
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