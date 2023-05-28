В Уфе водители-мигранты устроили гонки на автобусах с пассажирами прямо по городским улицам

Один иностранец попытался совершить обгон и подрезать своего коллегу, другой вдавил "тапку в пол" и тараня по дороге уличное ограждение, фонарный столб и чужой автомобиль, не дал себя опередить.

Правда, в результате ДТП 9-летняя девочка получила травмы, жизни большого количества людей подверглись опасности, автобусы, городское и частное имущество получили повреждения, но всё это такие мелочи...