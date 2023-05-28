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Редкую панду-альбиноса удалось запечатлеть работникам китайского заповедника

Редкую панду-альбиноса удалось запечатлеть работникам китайского заповедника

Автор:
28 мая 2023 12:07
Сообщество : Животные
Метки: альбинос   видео   животные   красота   милота   панда   панда-альбинос   фото   
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На шкуре белой панды нет ни одного темного пятна, поэтому она больше напоминает полярного медведя.

Сотрудники заповедника отметили, что животное совершенно здорово. Сейчас ей примерно 5-6 лет.

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Метки: альбинос   видео   животные   красота   милота   панда   панда-альбинос   фото   
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5  комментариев
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1k
Opliut 57 минут назад
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Aleks 15 минут назад
Это обычная панда, посмотревшая новости Украины.
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−1
gazik76 23 минуты назад
Может этот альбинос и был когда с белой шкурой. Но она сейчас уже больше коричневая. Я сначала подумал что медвежонок идёт.
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5k
Али Ди 41 минуту назад
У китайцев и животные узкоглазые. Или мне показалось?
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