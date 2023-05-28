Редкую панду-альбиноса удалось запечатлеть работникам китайского заповедника

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На шкуре белой панды нет ни одного темного пятна, поэтому она больше напоминает полярного медведя.
Сотрудники заповедника отметили, что животное совершенно здорово. Сейчас ей примерно 5-6 лет.
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