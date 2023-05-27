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13 людей, у которых случился эпический провал в одежде

13 людей, у которых случился эпический провал в одежде

Автор:
27 мая 2023 23:59
Сообщество : Юмор
Метки: Нелады   вкус   мода   одежда   провал   эпический   
1450
14

Почти все люди стараются хорошо выглядеть и следить за изменчивой модой. Но иногда попадаются такие экземпляры, что на это "без слёз не взглянешь". В этом посте вы увидите товарищей, у которых серьёзные нелады со вкусом и выбором одежды. Взгляните!

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Метки: Нелады   вкус   мода   одежда   провал   эпический   
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8  комментариев
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7k
newegg Час назад
Ну, бывает.

На днях гулял с собакой в парке. Пока псы дружно гоняли по поляне, трепался с кучей других собачников. И только дома обнаружил, что всё это время был в кроссовках разных цветов.
Хоть бы одна собака сказала.
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751
Кондратий Собакин 19 минут назад
Фото 5. Я трех увидел.
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1k
Николай 44 минуты назад
12 прикольная. Я бы ходил)))
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15k
Андрей Донченко Час назад
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