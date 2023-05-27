13 людей, у которых случился эпический провал в одежде

Почти все люди стараются хорошо выглядеть и следить за изменчивой модой. Но иногда попадаются такие экземпляры, что на это "без слёз не взглянешь". В этом посте вы увидите товарищей, у которых серьёзные нелады со вкусом и выбором одежды. Взгляните!