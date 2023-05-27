13 людей, у которых случился эпический провал в одежде

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Почти все люди стараются хорошо выглядеть и следить за изменчивой модой. Но иногда попадаются такие экземпляры, что на это "без слёз не взглянешь". В этом посте вы увидите товарищей, у которых серьёзные нелады со вкусом и выбором одежды. Взгляните!
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На днях гулял с собакой в парке. Пока псы дружно гоняли по поляне, трепался с кучей других собачников. И только дома обнаружил, что всё это время был в кроссовках разных цветов.
Хоть бы одна собака сказала.