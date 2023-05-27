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Прогулка по Ленинграду 1965 года

Прогулка по Ленинграду 1965 года

Автор:
27 мая 2023 21:57
Метки: СССР   история   фото   
107
20

Сегодня у нас по плану 1965 год. Давайте посмотрим, каким в тот год был Ленинград.

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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Андрей Старосельский 3 часа назад
Спасибо.
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