Прогулка по Ленинграду 1965 года

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Сегодня у нас по плану 1965 год. Давайте посмотрим, каким в тот год был Ленинград.
Интересного вам просмотра!
Вид на магазин "Овощи-фрукты" на Кировском (ныне - Каменноостровский) проспекте, дом 50 неподалёку от Силина моста через Карповку.
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Ресторан "Балтика" внутри ныне несуществующей фабрики-кухня Василеостровского района на Большом проспекте В.О.
Инженер Сергей Борок и его самодельный автомобиль под кодовым названием "Татьянка" на набережной Фонтанки.
Он был создан на базе мотоколяски, а сверху облицован оперением Москвича-403.
Новостройки Витебского проспекта.
Справа вдалеке виден дом номер 44 по Витебскому, а на пустыре в правой части кадра через год начнут строить дом по адресу Витебский 47 корпус 5.
А такой в те годы была новенькая Большая Пороховская улица, ещё с разделительным газоном посередине.
Снимок сделан от проспекта Энергетиков в сторону проспекта Металлистов.
А так в те годы выглядели номера в гостинице "Октябрьская" на Лиговском проспекте, куда заселяли большинство интуристов в те годы.
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