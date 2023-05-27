В Кургане пенсионерка терроризировала менеджера из-за бракованного товара

Тогда стала названивать менеджеру по ночам с одним вопросом: "Ты ещё не сдох?" Вход в "Лори" она обклеила криповыми записками и похоронными лентами, на лестницу — как на могилу — поставила стакан воды и кусок хлеба. Менеджер пошёл в полицию, но она осталась глуха к проблемам обеих сторон.