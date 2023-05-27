В Кургане пенсионерка терроризировала менеджера из-за бракованного товара

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Татьяна Петровна ошибок не прощает — это всё, что нужно знать. В 2018-м она купила в центре коррекции слуха "Лори" усилок. Сперва всё устраивало, но дома услышала какие-то помехи. За якобы лишний треск в ушах бабуля пыталась стрясти с салона 28к, но проиграла пять судов и провалила экспертизу.
Тогда стала названивать менеджеру по ночам с одним вопросом: "Ты ещё не сдох?" Вход в "Лори" она обклеила криповыми записками и похоронными лентами, на лестницу — как на могилу — поставила стакан воды и кусок хлеба. Менеджер пошёл в полицию, но она осталась глуха к проблемам обеих сторон.
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