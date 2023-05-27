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В&nbsp;Кургане пенсионерка терроризировала менеджера из-за бракованного товара

В Кургане пенсионерка терроризировала менеджера из-за бракованного товара

Автор:
27 мая 2023 11:01
Метки: бракованный товар   в мире   видео   курган   менеджер   новости   пенсионерка   
1473
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Татьяна Петровна ошибок не прощает — это всё, что нужно знать. В 2018-м она купила в центре коррекции слуха "Лори" усилок. Сперва всё устраивало, но дома услышала какие-то помехи. За якобы лишний треск в ушах бабуля пыталась стрясти с салона 28к, но проиграла пять судов и провалила экспертизу.

Тогда стала названивать менеджеру по ночам с одним вопросом: "Ты ещё не сдох?" Вход в "Лори" она обклеила криповыми записками и похоронными лентами, на лестницу — как на могилу — поставила стакан воды и кусок хлеба. Менеджер пошёл в полицию, но она осталась глуха к проблемам обеих сторон.

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Метки: бракованный товар   в мире   видео   курган   менеджер   новости   пенсионерка   
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2  комментария
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312
Andrei 55 минут назад
Когда у человека очень много свободного времени, и он никому не нужен...
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10k
sos1960sos Час назад
Пенсионерка во главе организованной банды пенсионеров самым наглым образом мешала несчастному бизнесу торговать бракованным товаром по завышенной цене...
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