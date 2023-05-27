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Лёву из "Би-2" признали иноагентом

Лёву из "Би-2" признали иноагентом

Автор:
27 мая 2023 08:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Егор Бортник*   Лева* из Би-2   Минюст Рф   Политика   иноагенты   конценты   музыкант   отмена концертов   шоу бизнес   
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Егор Бортник* (настоящее имя артиста) попал в пятничный список Минюста РФ.

На сайте ведомства поясняется, за какие заслуги Бортник* оказался в числе иноагентов. Лёва «выступал против специальной военной операции на Украине», а также «негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти».


Компанию музыканту составили экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев*, Сергей Чернышов - директор Новосибирского колледжа, ведущая программы "Популярная политика" Ирина Аллеман* и другие.


Что касается Лёвы, ставшего иноагентом, то музыкант - гражданин Израиля, и давно живёт за границей. Однажды он заявил, что "не вернется в Россию — страну, которая «перечеркнула все свои достижения", а 9 мая не отказал себе в удовольствии поздравить россиян с «днем победы союзнических миротворческих войск во второй мировой войне». А своих оппонентов назвал "убийцами", "животными" и напоследок заявил, что ему плевать на таких, как они.


Между тем, можно заметить, что в плотном гастрольном графике "Би-2" значатся и российские города. Так, концерты группы запланированы на конец августа и начало сентября.


Музыканты должны выступить в Волгограде и Сочи. Однако, оба выступления - под вопросом. Билеты на них купить невозможно по причине переноса концерта. Точной информации о том, когда состоятся выступления, нет.


Также перенесён запланированный на 10-е июня концерт группы в Лужниках - сообщение об этом появилось в официальном Телеграм-канале "Би-2". Причина переноса, по словам музыкантов - отутствие необходимых разрешений на проведение этого мероприятия. Точной даты нового концерта они не знают.


-* Лицо, признанное Министерством юстиции РФ иноагентом.


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Метки: Ynews   Егор Бортник*   Лева* из Би-2   Минюст Рф   Политика   иноагенты   конценты   музыкант   отмена концертов   шоу бизнес   
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12  комментариев
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7k
klop Полчаса назад
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1k
олег 2 минуты назад
не знал ,что он бортник.
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636
Дмитрий 5 минут назад
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12k
GROMOZEKA 10 минут назад
Лицедеи скоморохи, забывшие, кто они по-жизни
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13k
U55R 17 минут назад
И снова представитель пгавозащитной нации.
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17k
Марина Полчаса назад
Мда, как говорил Вольтер: «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать».
Но в России, сейчас нельзя иметь своё мнение отличное от линии партии. Пока запрещают, а потом и хуже будет, как вна Хохляндии.
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55k
zloykoyot 47 минут назад
Гнать ссаными тряпками. Пущщай в Хайфе под мостом распевает.
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