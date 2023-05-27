Лёву из "Би-2" признали иноагентом

На сайте ведомства поясняется, за какие заслуги Бортник* оказался в числе иноагентов. Лёва «выступал против специальной военной операции на Украине», а также «негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти».

Компанию музыканту составили экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев*, Сергей Чернышов - директор Новосибирского колледжа, ведущая программы "Популярная политика" Ирина Аллеман* и другие.

Что касается Лёвы, ставшего иноагентом, то музыкант - гражданин Израиля, и давно живёт за границей. Однажды он заявил, что "не вернется в Россию — страну, которая «перечеркнула все свои достижения", а 9 мая не отказал себе в удовольствии поздравить россиян с «днем победы союзнических миротворческих войск во второй мировой войне». А своих оппонентов назвал "убийцами", "животными" и напоследок заявил, что ему плевать на таких, как они.

Между тем, можно заметить, что в плотном гастрольном графике "Би-2" значатся и российские города. Так, концерты группы запланированы на конец августа и начало сентября.