Лаконичное убийство Алмона Фарнсворта

Стрихнин – это один из излюбленных ядов мастеров детективного жанра. Он очень коварный и заставляет жертву помучиться перед смертью, заставляя вынужденных свидетелей наблюдать за агонией.
Эту проверенную методику и решил использовать убийца, захотевший расправиться в 1872 году с жителем Хермона (штат Нью-Йорк) Алмоном Фарнсвортом.
Фарнсворт был респектабельным уважаемым господином, содержал гостиницу имени себя и ни с кем не конфликтовал. Но развернувшиеся вечером 22 января события показали, что недоброжелатели у мужчины всё же были.
Вечером один из постоянных посетителей заглянул в бар гостиницы и спросил эля. Сын владельца налил ему стаканчик и поставил кувшин с алкоголем под стойку.
А у самого мистера Фарнсворта на вечер были планы. В город прибыл бродячий френолог – специалист по френологии, обещающий детально рассказать всю правду о человеке, ориентируясь на форму его черепа. Он должен был выступать в холле гостиницы. И Алмон, хлебнув стаканчик из заветного кувшина, приготовился насладиться выступлением.
Но не смог: почувствовал себя плохо, ощущая слабость в конечностях. Потом начались судороги. И спустя час несчастный, успевший шепнуть, что причина в эле, отошёл в мир иной.
На место преступления прибыли полицейские и доктор. Он налил немного эля в миску и дал попробовать местной кошке. Несчастное животное тут же испустило дух.
Подозрение и неверие в холле стало таким осязаемым, что практически висело в воздухе, и его можно было пощупать руками. Каждый видел в соседе убийцу. Ведь подойти к стойке и незаметно бросить яд в кувшин мог любой.
Практически сразу нашёлся первый подозреваемый – нелюдимый мистер Браун. Оскар задолжал владельцу гостиницы за проживание и сбежал, не заплатив. Нашёлся и свидетель, видевший, как злодей покупал в аптеке яд. Но местный аптекарь категорически отрицал факт продажи опасного вещества. Фактов, доказывающих обратное, не было. От Брауна отстали и перешли к отработке следующих подозреваемых.
Которыми стали сыновья покойного. Тем более что ни для кого не было секретом, что Алмон частенько ругался с наследниками касаемо методов ведения бизнеса. Тут же обнаружился новый свидетель – некий мистер Рид, который стал невольным очевидцем заговора. Он увидел, как Терон – сын убитого достал кувшин и передал его Халстеду Смиту, насыпавшему в горлышко подозрительный порошок из пакета. Только веры Риду тоже не было, поскольку как свидетель он обозначился лишь после обвинений своего хорошего друга Брауна. А до этого молчал как рыба.
Доказательства были так себе. В смысле никакие. Но встревоженную общественность надо было как-то успокоить. И полиция отправила и братьев, и Смита за решётку. Дело было шито белыми нитками, поэтому присяжные даже не оторвали пятые точки от скамьи, единогласно оправдав троицу.
Шёпотки и подозрительные взгляды ещё долго жили в городке. Ведь мало того что не нашлось ни одного человека, способного точно восстановить картину событий (бар, френолог и всё такое), так ещё ни у кого не было уверенности, что целью был именно Алмон. Каждый думал – а вдруг избавиться хотели от меня?
Надо полагать, количество трезвенников в городке в разы возросло. А местные кошки обходили гостиницу Фарнсворта стороной. Просто на всякий случай.
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