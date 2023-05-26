Лаконичное убийство Алмона Фарнсворта

А у самого мистера Фарнсворта на вечер были планы. В город прибыл бродячий френолог – специалист по френологии, обещающий детально рассказать всю правду о человеке, ориентируясь на форму его черепа. Он должен был выступать в холле гостиницы. И Алмон, хлебнув стаканчик из заветного кувшина, приготовился насладиться выступлением.

Но не смог: почувствовал себя плохо, ощущая слабость в конечностях. Потом начались судороги. И спустя час несчастный, успевший шепнуть, что причина в эле, отошёл в мир иной.

На место преступления прибыли полицейские и доктор. Он налил немного эля в миску и дал попробовать местной кошке. Несчастное животное тут же испустило дух.