Какие компьютерные игры были популярны в СССР?

Рассказываю о самых известных играх, в которые можно было сыграть на первом советском школьном компьютере «Агат».
Компьютерные игры у многих из нас ассоциируются с 1990-ми годами. Но в СССР персональные компьютеры, пусть и небольшими тиражами, выпускались с середины 80-х — и, разумеется, игры для них появились почти сразу.
Это были не только разновидности хита всех времён и народов — «Тетриса». Советские программисты, студенты и даже школьники написали несколько сотен компьютерных игр — как по мотивам зарубежных образцов, так и на основе оригинальных идей.
Анацефал (шахматы)
Одна из первых игр для «Агата», очень сильная для своего времени шахматная программа. Интерфейс напоминает игру Sargon для Apple II, но алгоритм — собственный, разработанный при содействии Владимира Чикула, советского специалиста в области искусственного интеллекта. Известно, что энтузиасты проводили соревнования между «Анацефалом» и другими шахматными программами для 8- и даже 16-битных компьютеров. «Анацефал» выиграл все партии, притом что всегда играл за чёрных.
Xonix
Очень простая и при этом невероятно затягивающая аркадная игра. Игрок должен захватывать куски территории, перемещая курсор. В классической интерпретации это отвоёвывание суши у моря. При этом и по «суше», и по «морю» перемещаются противники, столкновение с которыми не сулит ничего хорошего. Версия игры для «Агата» работает не в графическом, а в текстовом режиме. Захваченная территория состоит из букв Ш, а противники выглядят как буквы О и пустая клетка. Игрой Xonix, кстати, увлекался создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов.
Fighter
Динамичная игра, созданная под впечатлением от зарубежных «леталок-стрелялок», но не повторяющая ни одну из них. Игроку нужно, расходуя как можно меньше зарядов, сбивать вражеские летающие тарелки, которые от уровня к уровню движутся по всё более прихотливым траекториям. Фактически Fighter перекочевал на компьютер с тетрадного листа. Автор сначала по клеточкам нарисовал космолёт, затем перенёс его в память «Агата» и добавил различные фазы анимации. А его друг Владимир Выходцев придумал алгоритм случайной генерации горных склонов. Время, необходимое для расчёта, по сюжету будто бы тратится на «заправку» корабля.
Станок
Оригинальная программа, которую можно отнести и к игровым, и к обучающим. Вы работаете на токарном станке, в вашем распоряжении — четыре резца. С их помощью нужно изготавливать детали по образцу. Всё сделано с большим вниманием к мелочам: например, если отрезать часть заготовки, та с анимацией упадёт вниз. Как и реальность, игра не прощает ошибок: если сточить хоть немного больше, чем нужно, исправить уже ничего не получится — деталь отправится в брак, а токарь-растяпа должен будет начать работу заново.
Bolo
Аркадная игра по мотивам одноимённого научно-фантастического цикла Кита Лаумера, порт игры для Apple II. Игрок должен, управляя танком, уничтожить шесть вражеских баз. Они разбросаны по лабиринту, который при каждом запуске генерируется заново. При этом важно не попасть под огонь танков врага, не столкнуться с препятствиями и не израсходовать всё топливо. В Bolo было очень весело играть вдвоём, особенно если у вас были пульты с поворотными рукоятками: один управлял движением танка, а другой отстреливался от врагов. Игроки, воспитанные на советском патриотическом кино, воображали себя пулемётчиками на тачанке.
Rocker
Оригинальная игра по мотивам Boulder Dash. Герой должен «раскапывать» уровень за уровнем, чтобы добраться до драгоценных камней, но при этом не завалить их или себя обычными булыжниками. Игра обладает яркой цветной графикой в разрешении 128 × 128 точек. При старте воспроизводится фрагмент культовой композиции «The Final Countdown» шведской рок-группы Europe, очень популярной в конце 1980-х. Игроки чуть более поздних времён могут знать похожую механику на примере игры Supaplex про приключения красного колобка внутри компьютера.
Pusher (Sokoban, Kurtan)
Увлекательная логическая игра, которую изначально придумал японец Хироюки Имабаяси в 1981 году. Вы играете за кладовщика, который должен передвигать расставленные по лабиринту ящики на отведённые им места. Задача осложняется тем, что герой не умеет тянуть ящики — только толкать, и только строго по одному. Pusher сразу завоевал огромную популярность, и его аналоги были написаны для всех распространённых платформ, в том числе и для «Агата». Также в 1990 году для IBM PC-совместимых компьютеров была создана модификация игры под названием Kurtan. Стараниями её автора Реваза Месаркишвили она приобрела грузинский колорит, а компанию кладовщику в ней составили несколько новых персонажей.
Гав-гав
Программа для обучения счёту в игровой форме. Игроки выполняют задания на сложение, вычитание, умножение и деление, а анимированные собачки радуются или грустят в зависимости от того, верно ли был решён пример.
Если выполнить десять заданий подряд, покажут мультик! И это не легенда, как в случае с игровой приставкой «Электроника», где волк ловит яйца. Небольшой мультфильм действительно будет — с завязкой, развитием сюжета и кульминацией.
Квинтет (Цветные линии)
Довольно поздняя игра показывает, что «Агаты» не сходили со сцены и в середине 1990-х. Это разновидность очень популярных в те годы «Цветных линий», где нужно было выстраивать ряды из пяти и более шариков одного цвета. Поскольку далеко не все «Агаты» оснащались цветными мониторами, да и цветов в высоком разрешении было доступно всего четыре, авторы заменили шарики на фигуры разной формы. Для управления можно было использовать стрелки на клавиатуре или мышь, точнее, как она тогда называлась, «устройство ввода координатное» — УВК.
Для «Агатов» было написано ещё много игр. Некоторые из них очень похожи на те, в которые мы играем и сегодня. Конечно, выглядели они куда проще. 8-битный процессор частотой 1 МГц и несколько сотен килобайт памяти не предусматривают детализованной графики, сложных визуальных эффектов и многоканального звукового сопровождения. Тем не менее, даже такого скромного «железа» хватало, чтобы создавать по-настоящему увлекательные игры, от которых наших родителей — а возможно, уже и бабушек с дедушками — в своё время было не оторвать. Очень часто возможность поиграть становилась наградой за успешное выполнение заданий. И для многих это было стимулом лучше учиться.
А какие компьютерные игры любили вы? Делитесь в комментариях!
Источник:
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и сейчас бы поиграл с удовольствием