Какие компьютерные игры были популярны в СССР?

Программа для обучения счёту в игровой форме. Игроки выполняют задания на сложение, вычитание, умножение и деление, а анимированные собачки радуются или грустят в зависимости от того, верно ли был решён пример.

Если выполнить десять заданий подряд, покажут мультик! И это не легенда, как в случае с игровой приставкой «Электроника», где волк ловит яйца. Небольшой мультфильм действительно будет — с завязкой, развитием сюжета и кульминацией.





Квинтет (Цветные линии)