Потомки амазонок: какими они были

Исследователи весьма заинтересованы этим народом, как и многими другими исчезнувшими народами мира. Савроматов часто путают с сарматами, но они изначально были отдельным племенем, а только позже объединились с сарматскими общинами.
Первые воспоминания о савроматах встречаются ещё у Геродота, который писал:
“За рекою Танаисом уже не скифские края, но первые земельные владения там принадлежат савроматам. Савроматы занимают полосу земли к северу, начиная от впадины Меотийского озера, на пятнадцать дней пути, где нет ни диких, ни саженых деревьев…”
Геродот поведал легенды об амазонках и эти предания тесно связаны с местами обитания савроматов, что означает, что этих племён было необычное происхождение.
В сражениях с греками амазонки потерпели неудачу и множество девушек-воинов оказались пленёнными - их греки увезли на своих судах в Элладу. Но на одном из кораблей амазонки напали на экипаж и убили всех. Они не умели управлять водным транспортом и корабль прибило к Скифии. Там они пленили скифских лошадей, что привело к серьёзному конфликту с кочевниками.
После того как скифы узнали, что их противники - женщины, то предложили им мировую и сосуществование бок о бок. Вот от этих браков кочевников и женщин-воительниц и появились самые разные племена, включая савроматов.
В своих трудах Геродот замечал, как похожи женщины-савроматы и и амазонки.
“Отсюда савроматские женщины исстари ведут свой образ жизни: они ездят верхом на охоту с мужьями и без них, выходят на войну и носят одинаковую с мужчинами одежду… Относительно браков соблюдается у них следующее правило: ни одна девушка не выходит замуж, пока не убьет врага…"
О женщинах в этом племени писал не только грек, многие авторы отмечали, что они были очень важны и воинскими навыками обладали как мужчины, так и женщины племени. Военные походы тогда были нормой и в поселении оставались только женщины и дети. Если враг решал зайти с тыла, то охранников оставалось очень мало и савроматов легко было бы захватить в плен или перебить. Поэтому женщины племени не только владели оружием на высшем уровне, но отлично скакали на лошадях.
Археологи пришли к выводу, что на культуру савроматов оказали большое влияние традиции скифов. Причём не только в традиционном смысле, но и в политическом. Становление племён савроматов было тесно связано со скифским возвращением в Северное Причерноморье из Передней Азии. Скорее всего потомки амазонок были в числе местных племён, которые скифы покоряли снова и пытались оттеснить к границам территорий. После поражения в битве, скифы вернулись в Причерноморье, где кочевники не были в их власти. Но всё равно культура скифов нашла отражение в жизни савроматов.
О жизни савроматов известно мало. Но по найденным захоронениям можно понять, какие у них были обряды погребения.
Усопших складывали в ямы, выложенные брёвнами и часто у таких конструкций была крыша. Получалось что-то вроде склепа, служившего основой для погребального костра. Возможно, такой ритуал был связан с очищением и отношением к огню, как к некой божественной стихии.
Также в могилах можно было найти серебряные или золотые вещи, оружие, всякие бытовые вещи или конскую сбрую. В некоторые даже клали овечьи туши, считавшиеся пищей для душ умерших.
Могилы всегда были одиночные, кроме одного захоронения, где женщина держала за руку мужчину. Суровый нрав суровым нравом, а всё-таки романтики!
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