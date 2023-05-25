Потомки амазонок: какими они были

Геродот поведал легенды об амазонках и эти предания тесно связаны с местами обитания савроматов, что означает, что этих племён было необычное происхождение.

В сражениях с греками амазонки потерпели неудачу и множество девушек-воинов оказались пленёнными - их греки увезли на своих судах в Элладу. Но на одном из кораблей амазонки напали на экипаж и убили всех. Они не умели управлять водным транспортом и корабль прибило к Скифии. Там они пленили скифских лошадей, что привело к серьёзному конфликту с кочевниками.

После того как скифы узнали, что их противники - женщины, то предложили им мировую и сосуществование бок о бок. Вот от этих браков кочевников и женщин-воительниц и появились самые разные племена, включая савроматов.



