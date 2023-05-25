Как учитель с синдромом Туретта сделал невозможное и стал лучшим в своём деле

Его обижали в школе, на него оглядывались на улице, его выгоняли из любых публичных мест и даже его отец стыдился собственного сына. Брэд Коэн пережил многое, но он преодолел всё, чтобы стать тем, кем хотел.
Ещё когда Брэд был подростком, он поставил себе цель - стать учителем. Но как может человек, который поминутно дергает головой и издаёт звуки, похожие на лай, учить маленьких детей? Практически любой поставил бы крест, а врачи порекомендовали бы пореже выходить из дома, чтобы не подвергаться травле, ведь синдром Туретта не лечится и практически не купируется.
Брэд Коэн стал преподавателем, его назначили администратором школы, он основал фонд помощи людям с синдромом Туретта, он читает мотивационные лекции и написал книгу. Именно по этой книге был снят фильм "Перед классом".
Если почитать про эту болезнь, то становится понятно, что Коэну удалось невозможное.
Синдром Туретта - это серьёзное заболевание нервной системы, которое сопровождается заметными моторными и звуковыми тиками. При этом синдром никак не влияет на интеллект - люди могут прекрасно учиться и работать. К сожалению, синдром влияет на отношение больного с окружающими - они предпочитают закрываться дома и общаться только с самыми близкими.
Коэн рассказывал, что именно болезнь стала его самым строгим и мучительным учителем, от которого никуда было не деться.
И если бы не мама Эллен, то Коэна могли бы также отправить на домашнее обучение, чтобы он общался только в группах поддержки.
Брэд Коэн родился в 1973 году. Ему долго не могли поставить диагноз, а родители разошлись когда он ещё был дошкольником. Психолог, к которому обратилась мама Брэда, ничего внятного сказать не мог. Отца бесило поведение сына, он заявлял, что мальчику просто не хватает дисциплины.
Мама Брэда засела за медицинские справочники, где нашла описание синдрома Туретта. Она пришла с этим предположением к врачу сына и тот подтвердил диагноз. Странно, что он сам не догадался об этом, но, не исключено, что дело было в редкости заболевания.
Серьёзным испытанием для маленького Брэда стала группа поддержки. Там он с ужасом увидел людей, которые просто закрылись от всего мира. Вишенкой на торте стал разговор с одной из мам, которая сказала Эллен: "Я забрала своего сына из третьего класса, только чтобы сохранить себе рассудок. Хотите совет? Сделайте так же".
Они ушли из группы и никогда туда больше не возвращались. В тот момент 12-летний Брэд сказал себе, что он никогда не будет таким, что он будет бороться. Не с болезнью, а с несправедливым положением людей с синдромом Туретта в обществе.
Мальчик пошёл в обычную школу, где ему доставалось не только от одноклассников, но и от учителей. Они кричали на него, называли клоуном. Брэд любил учиться, несмотря на сложности с концентрацией. Ему требовалось около двух-трёх часов на то, что другие делали за час. Коэну не встретился понимающий учитель за все годы учёбы, и тогда он решил, что в будущем будет помогать детям, даже если они отличаются от всех остальных.
Но ему повезло, когда в средней школе он встретил директора - мистера Майера. Как-то раз после школьного концерта директор вызвал Коэна на сцену и начал задавать ему вопросы о синдроме, о том, как он проявляется, лечится ли и, главное, может ли Брэд контролировать себя. Мальчик ответил на все вопросы.
Притихший зал взорвался аплодисментами, а Брэд с тех пор перестал стесняться и бояться рассказывать о своём недуге.
Всего несколько слов и немного пояснений, но это словно распахнуло дверь в совершенно новый мир. И я понял - когда-нибудь, как-нибудь, с синдромом или без, я стану учителем.
Коэн окончил школу в 1992 году, поступил в университет. Интересно, что как только сам Брэд принял свой синдром и перестал его стесняться, то и все остальные легко его приняли и поддержали. Однако с незнакомцами по-прежнему было намного труднее.
Например, как-то его стали выгонять из кафе, назвав пьяницей. Но за своего однокурсника вступились студенты, они коллективно бойкотировали заведение, после чего администратор позвонил Брэду с извинениями.
После получения красного диплома (в США это называется First Honor Degree) Брэду предстояло пройти ещё одно важное испытание - доказать, что он сможет быть прекрасным учителем.
24 встречи с руководителями 24 школ и 24 отказа. Брэд пугал людей. Он отчаялся, ведь недостаточно принять себя самого - нужно, чтобы и другие приняли тебя тоже. Будущий учитель говорил себе каждый день, что дело не в синдроме, а просто в том, что ему ещё не встретилась его школа. Где он будет не больным человеком, а профессионалом. Он объездил все школы штата Джорджия и везде получил отказ.
Школа Mountain View стала по счёту двадцать пятой. Директор внимательно выслушал Брэда и сказал, что его пример будет полезен детям. Коэн получил руководство вторым классом.
Брэд поступил очень правильно, дав ученикам возможность при знакомстве задать любые вопросы о его синдроме. Вопросов было много, и такой необыкновенный учитель очень быстро стал любимцем второклашек. Сильной стороной учителя стала работа со сложными детьми, с которыми не могли справиться другие преподаватели, ведь он как никто знал, что значит быть не таким, как все.
Одну девочку забрали из его класса, потому что родители не хотели, чтобы их дочь училась у "психованного учителя", но она сбегала со всех уроков, желая учиться только у Коэна.
Коэн отдавал себя всего преподаванию и не только дисциплинам - он учил учеников быть собой, быть добрее и внимательнее к другим.
В 1997 году Брэда Коэна был назван лучшим учителем штата Джорджия.
В 2005 году вышла его книга "Перед классом: как синдром Туретта сделал меня таким учителем, которого у меня никогда не было". Книга стала очень успешной. Настолько, что Коэну предложили самому написать сценарий для экранизации. Фильм вышел в 2008 году и получился душевным.
Брэд Коэн не только учитель. Он читает лекции, руководит фондом помощи детям с синдромом Туретта, организовывает для таких ребят летний лагерь.
Он счастлив в браке со своей женой Нэнси и воспитывает вместе с ней двоих мальчишек.
Пример человека, который не сдался там, где у многих опустились бы руки.
Источник:
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Но уже очень пожилая.
Хм... Она пожилой была, когда мой отец там учился. :)
Ну так вот, с возрастом, появилась шепелявость. И другие дефекты речи.
Не сильные.
Это ей не мешало отлично вести уроки.
Но, некоторых детей, потом переучивали.
Они тоже стали произносить "вофемь", вместо "восемь", и т.п.
Это я к тому, что дети, неосознанно, подражают и копируют поведение взрослых, особенно если их уважают.