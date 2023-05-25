Как учитель с синдромом Туретта сделал невозможное и стал лучшим в своём деле

Ещё когда Брэд был подростком, он поставил себе цель - стать учителем. Но как может человек, который поминутно дергает головой и издаёт звуки, похожие на лай, учить маленьких детей? Практически любой поставил бы крест, а врачи порекомендовали бы пореже выходить из дома, чтобы не подвергаться травле, ведь синдром Туретта не лечится и практически не купируется.

Брэд Коэн стал преподавателем, его назначили администратором школы, он основал фонд помощи людям с синдромом Туретта, он читает мотивационные лекции и написал книгу. Именно по этой книге был снят фильм "Перед классом".





Если почитать про эту болезнь, то становится понятно, что Коэну удалось невозможное.

Синдром Туретта - это серьёзное заболевание нервной системы, которое сопровождается заметными моторными и звуковыми тиками. При этом синдром никак не влияет на интеллект - люди могут прекрасно учиться и работать. К сожалению, синдром влияет на отношение больного с окружающими - они предпочитают закрываться дома и общаться только с самыми близкими.

Коэн рассказывал, что именно болезнь стала его самым строгим и мучительным учителем, от которого никуда было не деться.



