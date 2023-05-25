Марго Робби снялась в ярком образе куклы Барби для журнала Vogue

Она кукла. Просто пластиковая кукла, у которой нет органов. Это значит, что у неё нет и репродуктивных органов. А раз так, то она не в состоянии почувствовать сексуальное желание. Так что да, она сексуализирована, но она никогда не будет сексуальной. Люди сами проецируют на неё сексуальность. Да, конечно, она может надеть юбку, потому что она забавная и розовая, но совсем не потому что она хотела, чтобы ты увидел её прелести»