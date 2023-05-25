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Марго Робби снялась в ярком образе куклы Барби для журнала Vogue

Марго Робби снялась в ярком образе куклы Барби для журнала Vogue

Автор:
25 мая 2023 11:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Журнал Vogue   Марго Робби   кино   кукла барби   фильм   фото   
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Марго Робби не только удивительно красивая женщина, но и талантливая актриса. И в июле этого года она вместе с Райаном Гослингом представит свой новый фильм «Барби». В преддверии выхода этой романтической комедии, американский Vogue совместно с актрисой провели яркую фотосессию в стиле всем известной куклы.

Стоит отметить, что Марго в образе Барби разных эпох чудо как хороша — невероятно сочный и радостный образ!


Марго Робби снялась для Vogue в образе куклы Барби

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Актриса примерила на себя несколько образов, которые скоро представит на экране

А сам фильм «Барби» выйдет на экраны уже в июле этого года

В образе известной куклы Марго выглядит удивительно органично

Кстати, сама актриса призналась, что в детстве у неё не было Барби

Поскольку у Марго не было своей куклы, она ходила играть в Барби к своей двоюродной сестре. Но обычно будущая актриса вместе с остальными детьми ходила на пляж, где они всей компанией строили замки из песка.


Отсутствие игрушки не помешало актрисе полностью вжиться в роль

Чёткие движения особенно подчёркивают кукольность

Марго никогда не думала, что ей придётся претворить кукольный образ в жизнь

И тем не менее, ей хотелось отдать дань уважения 60-летнему легендарному образу куклы

Ещё в 2018 году Марго вместе со своей продакш-компанией договорилась о съёмках с компанией Mattel, которая и является производителем кукол. Но актриса и её команда понимали, что существует огромное количество людей, которые, можно сказать, ненавидят Барби, и именно с этой позиции надо было подходить к созданию самого фильма и образа.


Более того, Марго поставила перед собой цель изменить представление о Барби

Актриса считает, что Барби необоснованно сексуализируют

Она кукла. Просто пластиковая кукла, у которой нет органов. Это значит, что у неё нет и репродуктивных органов. А раз так, то она не в состоянии почувствовать сексуальное желание. Так что да, она сексуализирована, но она никогда не будет сексуальной. Люди сами проецируют на неё сексуальность. Да, конечно, она может надеть юбку, потому что она забавная и розовая, но совсем не потому что она хотела, чтобы ты увидел её прелести»


Получилось ли у Марго сломать стереотип о знаменитой пластиковой красотке, мы узнаем уже летом

А вы ждёте премьеру фильма с Марго Робби?

Источник:

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Метки: Журнал Vogue   Марго Робби   кино   кукла барби   фильм   фото   
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19k
Александр Час назад
Спасибо что не Вупи Голдберг
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10k
GRuslan Минуту назад
Маргоша клёвая!
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14k
hunter 24 минуты назад
хороша!
особенно в волке с уолл - стрит
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8k
Колорад Полчаса назад
Фу, позорище. Симпотичная белая гетеросексуалка. Чувствуете, как воняет работорговлей и притеснением чОрных?
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13k
Kostick 55 минут назад
хороша) как говорится, можно во второй раз, если первый будет))
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