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AMP Robotics представила революционного робота для переработки мусора

AMP Robotics представила революционного робота для переработки мусора

Автор:
24 мая 2023 14:55
Метки: AMP Robotics   переработка мусора   
984
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AMP Robotics, ведущая компания в области сортировки мусора с помощью искусственного интеллекта, представила свою последнюю разработку - робота AMP Cortex!
Этот инновационный робот обещает революционизировать индустрию переработки мусора навсегда.

И что еще более важно, AMP Robotics только что завершила серию финансирования и привлекла внушительную сумму в размере 8 млн $.

Эти инвестиции, помогут им дальше развивать свои технологии и расширять свои возможности в сфере переработки мусора.

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Метки: AMP Robotics   переработка мусора   
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3  комментария
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33k
Snork Snorkoff 3 часа назад
десяток мексиканце сделает это на порядок дешевле
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15k
эмосурикат прямоползающий 2 часа назад
по видео ничего непонятно, вот если бы там был конвейер как в сатисфактори, с модулями фильтрации, тогда это выглядело бы круче
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