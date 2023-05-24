AMP Robotics представила революционного робота для переработки мусора

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AMP Robotics, ведущая компания в области сортировки мусора с помощью искусственного интеллекта, представила свою последнюю разработку - робота AMP Cortex!
Этот инновационный робот обещает революционизировать индустрию переработки мусора навсегда.
И что еще более важно, AMP Robotics только что завершила серию финансирования и привлекла внушительную сумму в размере 8 млн $.
Эти инвестиции, помогут им дальше развивать свои технологии и расширять свои возможности в сфере переработки мусора.
И что еще более важно, AMP Robotics только что завершила серию финансирования и привлекла внушительную сумму в размере 8 млн $.
Эти инвестиции, помогут им дальше развивать свои технологии и расширять свои возможности в сфере переработки мусора.
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Метки: AMP Robotics переработка мусора
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