Историко-географический тест по колониям и метрополиям

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10 вопросов для тех, кто хорошо учил мировую историю. Кстати, здесь есть один вопрос, который не рассматривается в рамках школьной программы. Но пятёрку можно получить лишь за стопроцентное прохождение. Осилите?
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Еще крутые истории!
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Поэтому, данный тест не подходит для рядовых пользователей.
А тем, кто ответил положительно, можно лишь поаплодировать за достойных учителей или за великолепную интуицию.
Тогда вопрос к этим уникумам: А вы знаете где самый дорогой и в то же время самый некачественный Интернет в мире? Хрен угадаете, даже с поддержкой СМИ.
Сначала был Испанский период (1521 1898), а потом Американский период (1898 1946)