10 вопросов для тех, кто хорошо учил мировую историю. Кстати, здесь есть один вопрос, который не рассматривается в рамках школьной программы. Но пятёрку можно получить лишь за стопроцентное прохождение. Осилите?

Историко-географический тест по колониям и метрополиям 0