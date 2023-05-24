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Историко-географический тест по колониям и метрополиям

Историко-географический тест по колониям и метрополиям

Автор:
24 мая 2023 19:06
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   географические тесты   география   исторические тесты   история   колонии   метрополии   тест   
2997
1
10 вопросов для тех, кто хорошо учил мировую историю. Кстати, здесь есть один вопрос, который не рассматривается в рамках школьной программы. Но пятёрку можно получить лишь за стопроцентное прохождение. Осилите?

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Метки: Тесты   географические тесты   география   исторические тесты   история   колонии   метрополии   тест   
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17  комментариев
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108k
parallax 2 часа назад
Интесесно, кто нибудь сумел набрать 10?
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100
Star Lord Хаим Каценеленбоген 42 минуты назад
Я закончил школу СССР и посещал ВСЕ уроки по истории, НО НИХРЕНА не помню таких вопросов, хотя и экзамен сдавал по истории для аттестата.
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74k
Timofey 3 минуты назад
Хорошо!
4
7/10
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10k
Dabus 22 минуты назад
Из 10 вопросов ответили верно на 7. Учитывая, что это был непростой тест, данная оценка говорит о том, что вы хорошо разбираетесь в истории и географии.
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6k
vasilykopkov 23 минуты назад
Из 10 вопросов ответили верно на 7. Учитывая, что это был непростой тест, данная оценка говорит о том, что вы хорошо разбираетесь в истории и географии.
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100
Star Lord Полчаса назад
Набрал 4 балла.Я пи3....ец какой тупой! Хотя не прогуливал НИ ОДНОГО урока по истории, т.к. училка Марьванна была моей троюродной тётей и гнобила меня по полной. Я зубрил эти [мат] параграфы до белого каления, а она ставила мне "2" по-любасу. Травля была по полной, даже если я отвечал на "4". Я не преувеличиваю, т.к на перемене мне одноклассники сами сознавались, что она меня тупо засуживает.
Поэтому, данный тест не подходит для рядовых пользователей.
А тем, кто ответил положительно, можно лишь поаплодировать за достойных учителей или за великолепную интуицию.
Тогда вопрос к этим уникумам: А вы знаете где самый дорогой и в то же время самый некачественный Интернет в мире? Хрен угадаете, даже с поддержкой СМИ.
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−13
25k
Лаврентий Павлович Час назад
Тут все достаточно просто - колонии говорят на языке колонизатора.
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74
HASSEN Лаврентий Павлович Полчаса назад
Ого! Магандан габи. Большинство Филиппинцев (а я называю их с Большой буквы) очень неплохие моряки. Перед моими глазами их прошли тысячи. Так вот: большинство из них не поймет ни слова по-испански. А вот английский - ка родной.
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74
HASSEN Лаврентий Павлович 2 минуты назад
Так здесь и противоречие, каких-то пятьдесят лет и столетия колониального ига. Ведь мы в большинстве не поймем монгол или татар, хотя историки нам рассказывают про трехсотлетнее иго. Согласен, современный русский язык состоит из сонма тюркских слов. Но мы их все равно не понимаем.
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52k
stabskapitan 2 часа назад
"Из 10 вопросов ответили верно на 10. Вы отлично знаете историю современных стран. Барбадос и Ливия поставили вас в тупик?" - нет, про Барбадос в "Хрониках капитана Блада" написано
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