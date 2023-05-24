Японская компания Cellato установила новый рекорд Гиннесса, представив самое дорогое мороженое в мире

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Одну порцию сладкого лакомства под названием Byakuya предприятие продаёт за 873 400 японских йен (примерно 504 тысячи рублей).
Специальный десерт изготовлен из ряда редких ингредиентов,включая съедобное сусальное золото, редкие сыры, осадок для производства саке и белый трюфель, который выращивается в Италии.
Над рецептом уникального мороженого в течение 1,5 лет работал шеф-повар знаменитого ресторана RiVi в Осаке.
Специальный десерт изготовлен из ряда редких ингредиентов,включая съедобное сусальное золото, редкие сыры, осадок для производства саке и белый трюфель, который выращивается в Италии.
Над рецептом уникального мороженого в течение 1,5 лет работал шеф-повар знаменитого ресторана RiVi в Осаке.
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Метки: Cellato Рекорд Гиннесса мороженое
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