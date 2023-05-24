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Японская компания Cellato установила новый рекорд Гиннесса, представив самое дорогое мороженое в мире

Японская компания Cellato установила новый рекорд Гиннесса, представив самое дорогое мороженое в мире

Автор:
24 мая 2023 12:32
Метки: Cellato   Рекорд Гиннесса   мороженое   
983
1
Одну порцию сладкого лакомства под названием Byakuya предприятие продаёт за 873 400 японских йен (примерно 504 тысячи рублей).
Специальный десерт изготовлен из ряда редких ингредиентов,включая съедобное сусальное золото, редкие сыры, осадок для производства саке и белый трюфель, который выращивается в Италии.
Над рецептом уникального мороженого в течение 1,5 лет работал шеф-повар знаменитого ресторана RiVi в Осаке.

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Метки: Cellato   Рекорд Гиннесса   мороженое   
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9  комментариев
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3k
kca-opa 3 часа назад
Делов-то, взять крем-брюле, который 15 копеек стоил и замешать в него бриллиант или алмаз, каратов на 10, прям сразу крем-брюле станет самым дорогим мороженым в мире
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469
sniperok 37 минут назад
человекоебанизм не знает предела
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217
Bublic 77 43 минуты назад
Это они ещё мороженого от Высоцкой не пробовали
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915
Gigantes 56 минут назад
С такими ингредиентами вонь от него просто страшная
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47
Lion (BY) 2 часа назад
И это рекорд???
Странные нынче рекорды.
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9k
au3 2 часа назад
Вкусно хоть? Кто ни будь (включая повата) может сказать?
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2k
Шапкин 2 часа назад
>>в течение 1,5 лет работал шеф-повар
Хреновый шеф. Не смог за год приготовить пару порций морожного.
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28k
Serg2001 3 часа назад
Интересно, насколько этот повар сам напробовался золота и трюфелей за 1,5 года, пока корпел над рецептом?...)
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