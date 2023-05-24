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"Вы ещё мучиться со мной будете очень долго!": Лукашенко устроил разнос губернаторам, пообещав "сорвать с них шкуру"

"Вы ещё мучиться со мной будете очень долго!": Лукашенко устроил разнос губернаторам, пообещав "сорвать с них шкуру"

Автор:
24 мая 2023 06:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Белоруссия   Президент   Юмор   видео   интересное   лукашенко   фото   
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Из-за плотного графика Александру Лукашенко некогда поправить здоровье, но умирать он точно не собирается.

На заседании правительства по актуальным вопросам здравоохранения Александр Лукашенко устроил разнос чиновникам из-за доступности медицины в сёлах.

Я вам никогда за село не прощу. Никогда! Запомните это. Прежде всего губернаторы. Я с вас шкуру сорву, но вы наведете там порядок!

Президент раскритиковал чиновников, которые "должны принимать решения, а не мне докладывать", сообщает РБК.

На этом же заседании Лукашенко заявил, что умирать не собирается.

Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было?

У меня не было возможности лечиться, то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, всё это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы ещё мучиться со мной будете очень долго!

После визита в Москву 9 мая Лукашенко несколько дней не появлялся на публике. Появились слухи о болезни президента, но он их развеял.

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Метки: Белоруссия   Президент   Юмор   видео   интересное   лукашенко   фото   
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Александр Полчаса назад
Красавчик!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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