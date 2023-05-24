"Вы ещё мучиться со мной будете очень долго!": Лукашенко устроил разнос губернаторам, пообещав "сорвать с них шкуру"

На этом же заседании Лукашенко заявил, что умирать не собирается.

Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было?

У меня не было возможности лечиться, то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, всё это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы ещё мучиться со мной будете очень долго!