"Вы ещё мучиться со мной будете очень долго!": Лукашенко устроил разнос губернаторам, пообещав "сорвать с них шкуру"

Из-за плотного графика Александру Лукашенко некогда поправить здоровье, но умирать он точно не собирается.
На заседании правительства по актуальным вопросам здравоохранения Александр Лукашенко устроил разнос чиновникам из-за доступности медицины в сёлах.
Я вам никогда за село не прощу. Никогда! Запомните это. Прежде всего губернаторы. Я с вас шкуру сорву, но вы наведете там порядок!
Президент раскритиковал чиновников, которые "должны принимать решения, а не мне докладывать", сообщает РБК.
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На этом же заседании Лукашенко заявил, что умирать не собирается.
Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было?
У меня не было возможности лечиться, то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, всё это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы ещё мучиться со мной будете очень долго!
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После визита в Москву 9 мая Лукашенко несколько дней не появлялся на публике. Появились слухи о болезни президента, но он их развеял.
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