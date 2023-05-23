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Блиновская клянчит деньги у подписчиков

Блиновская клянчит деньги у подписчиков

Автор:
23 мая 2023 00:01
Метки: Блиновская   подписчики   
732
4
Блиновская попросила денег у подписчиков, так как все её счета заблокированы. В конечном итоге и счет помощника, куда отправляли деньги, тоже заблокировали.
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Метки: Блиновская   подписчики   
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3  комментария
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9k
Борис Карабанов 50 минут назад
"Меня будут судить ЗА ТО, ЧТО ПОМОГАЛА ЛЮДЯМ"(!)
Не, она определенно ничего не поняла, не раскаялась. Здесь только посадкой можно дать прочувствовать.
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28k
Юрьевич 2 минуты назад
Хватит уже её рекламировать. Про неё до недавнего времени знало всего несколько тысяч идиотов, которые отдавали ей свои деньги. Теперь не проходит и дня что бы про неё тут не писал очередной персонаж.
Автор, она тебе интересна? Ну отошли ей свои бабки и успокойся уже.
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dotcomma

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