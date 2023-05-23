Блиновская клянчит деньги у подписчиков

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Блиновская попросила денег у подписчиков, так как все её счета заблокированы. В конечном итоге и счет помощника, куда отправляли деньги, тоже заблокировали.
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Метки: Блиновская подписчики
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Не, она определенно ничего не поняла, не раскаялась. Здесь только посадкой можно дать прочувствовать.
Автор, она тебе интересна? Ну отошли ей свои бабки и успокойся уже.