На встрече с премьером Индии премьер Папуа Новой Гвинеи потрогал его ногу

Видимо, служба протокола не сработала, как ей положено, вот и получилось как-то ... неловко.

А ведь на самом деле, прикоснуться к ногам - значит выказать огромное уважение. Это, примерно, как русский поклон в пояс.

Агентство утверждает, что первый визит индийского лидера состоялся для противостояния китайскому влиянию в регионе. Отмечается, что чиновников Нью-Дели обеспокоил рост инвестиций КНР в страны Тихоокеанского региона.