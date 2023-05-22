На встрече с премьером Индии премьер Папуа Новой Гвинеи потрогал его ногу

На встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, премьер-министр Папуа Новой Гвинеи в качестве жеста уважения нагнулся и потрогал ногу индийского коллеги. Тот, конечно, растерялся, мягко говоря. Наверное, служба протокола не предупредила. Такая красивая традиция))
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Папуа-Новую Гвинею для переговоров с лидерами тихоокеанских островов 21 мая, сообщает тайваньское агентство CNA.
Встречая Нарендро Моди у трапа самолета, премьер-министр Папуа Новой Гвинеи в качестве жеста уважения потрогал ногу индийского коллеги.
Не удивительно, что гость растерялся.
И, наверное, от смущения начал хлопать радушного коллегу по спине – мол, эй, заканчивай, ты что творишь?!
Видимо, служба протокола не сработала, как ей положено, вот и получилось как-то ... неловко.
А ведь на самом деле, прикоснуться к ногам - значит выказать огромное уважение. Это, примерно, как русский поклон в пояс.
Агентство утверждает, что первый визит индийского лидера состоялся для противостояния китайскому влиянию в регионе. Отмечается, что чиновников Нью-Дели обеспокоил рост инвестиций КНР в страны Тихоокеанского региона.
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