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На встрече с премьером Индии премьер Папуа Новой Гвинеи потрогал его ногу

На встрече с премьером Индии премьер Папуа Новой Гвинеи потрогал его ногу

Автор:
22 мая 2023 23:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   нога   папуа-новая гвинея   премьер министр   протокол   традиция   
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На встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, премьер-министр Папуа Новой Гвинеи в качестве жеста уважения нагнулся и потрогал ногу индийского коллеги. Тот, конечно, растерялся, мягко говоря. Наверное, служба протокола не предупредила. Такая красивая традиция))

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Папуа-Новую Гвинею для переговоров с лидерами тихоокеанских островов 21 мая, сообщает тайваньское агентство CNA.

Встречая Нарендро Моди у трапа самолета, премьер-министр Папуа Новой Гвинеи в качестве жеста уважения потрогал ногу индийского коллеги.

Не удивительно, что гость растерялся.

И, наверное, от смущения начал хлопать радушного коллегу по спине – мол, эй, заканчивай, ты что творишь?!

Видимо, служба протокола не сработала, как ей положено, вот и получилось как-то ... неловко.

А ведь на самом деле, прикоснуться к ногам - значит выказать огромное уважение. Это, примерно, как русский поклон в пояс.

Агентство утверждает, что первый визит индийского лидера состоялся для противостояния китайскому влиянию в регионе. Отмечается, что чиновников Нью-Дели обеспокоил рост инвестиций КНР в страны Тихоокеанского региона.

Источник:

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Метки: Индия   нога   папуа-новая гвинея   премьер министр   протокол   традиция   
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7  комментариев
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
Просто ляжка показалась аппетитной
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2k
RaiJu Полчаса назад
Да, да, Кука также встречали, щупали ногу, мясистая ли она
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Аарон Чупа 38 минут назад
Показал поварам- вот эту буду!
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14k
Kucher Час назад
Приглядывался, с какой стороны его лучше скушать.
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2k
Lexx Час назад
Хорошо, что ещё свой написюнник не одел.
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513
RDV Час назад
мне кажется он на колени хотел бухнуться но моди его тормознул))
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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