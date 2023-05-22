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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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4.
Бен Карлин и Барри Хэнли на своем джипе-амфибии в порту Гонконга. 1956 год
Бен Карлин был первым (и единственным) человеком, совершившим кругосветное путешествие на машине-амфибии. Он преодолел более 17 000 км по морю и 62 000 км по суше за 10-летнее путешествие.
6.
"Девушка с лилиями" — зенитчица Елена Петровна Иванова после возвращения с фронта. Воронежская область, Таловский район, с. Вознесеновка
Фото, снятое военным фотокорреспондентом Галиной Санько в мае 1945 года, обошло первые полосы центральных газет и обложки всех советских журналов.
10.
Киев "Тихоход" - экскурсионный автопоезд на агрегатах машин семейства ГАЗ-51 производства Киевских автомобильных ремонтных заводов №1 и №12. 1957 год
Всего было построено 6 автопоездов данного типа, эти машины эксплуатировались на территории ВДНХ в Киеве с конца 1950-х до 10 ноября 1988-го года
13.
Ловля рыбы на реке Балыкты. Молодые рабочие геологической партии ловят рыбу в горной речке, 1975 год
19.
Французская актриса и защитница животных Бриджит Бардо с гренландским тюленем в Ньюфаундленде, Канада. Март 1977 год
Бардо приехала в Ньюфаундленд, чтобы публично выступить против охоты на тюленей
20.
Радиоприемник Selena B215, произведенный Минским радиозаводом имени Ленина (ныне Горизонт), Белорусская ССР. 1986 год
26.
Харрисон Форд в своей столярной мастерской, 1982 год
Однажды режиссеру «Звездных войн» Джорджу Лукасу понадобилось установить в доме шкафчики – и он нанял плотника. Устанавливать шкафы пришел Харрисон Форд. Актёр признаётся, что по мере возможности занимается плотницким делом в качестве хобби и сейчас
29.
Вид с Большого Конюшенного моста на Круглый рынок. Санкт-Петербург. Россия. 1900 г. Фото Карла Буллы
31.
Концерт артистов советской эстрады, 1983 год, Спортивный комплекс "Олимпийский", Москва
Лев Лещенко, Алла Пугачева, Иосиф Кобзон и трио "Экспрессия" (Людмила Чеснулявичюте, Борис Моисеев, Лариса Хитана). Сборы от концерта пошли в Советский фонд мира. Автор фото: Александр Лыскин
32.
Учащиеся украинской гимназии в Перемышле на построении во дворе школы, 1942 год, оккупированная Украина
36.
Американские инженеры Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали своё изобретение — первый видеомагнитофон. 1956 г.
38.
Дистанционное обучение детей во время вспышки полиомиелита в США в 1940-х годах. Учителя зачитывали учебный материал по радио
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