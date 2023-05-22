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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
22 мая 2023 22:23
Метки: история   ретро   фото   
258
40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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3  комментария
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740
Кондратий Собакин 7 часов назад
На 31-м фото - слева группа "Рецитал", аккомпанировавшая Пугачевой с 1980 по 2010 год. Четвертый слева - Игорь Николаев.
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1k
Виктор Глущенко 12 минут назад
Сандра , почему не показала своих булок ?
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20k
Corvus Corax 5 часов назад
Майя Плисецкая и Наташа Захаренко пару дней назад уже были... Но неважн...
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