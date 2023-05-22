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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
22 мая 2023 09:06
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2689
23
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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73  комментария
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6k
salim777 5 часов назад
Комментарий к фото
А зачем вашей дочери магистратура? Она может замуж сходить или просто залететь, трудно что ли? То что ваша девочка в науке будет работать 10%, а я всю жизнь мечтал и диплом мой красный мне огромным трудом достался. Уступать я вам ничего не буду, особенно такой суке. Или вы беременности боитесь? Или для замужества дочь страшная? Или лесбиянка? Вы даже баллов не набрали и лезете как скот. Вот и думайте. Хотя, чем вам думать? Вы всё равно ничего не поймёте. Идите на йух. Без уважения.
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8k
Puans-on Полчаса назад
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А они одноразовые?
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7k
Nikolay 37 минут назад
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- Выпить хочешь?
- Да, нет, наверное...
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984
Polotenchick 38 минут назад
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Как-то так.
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5k
BenderRodriguez 48 минут назад
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Русские друг друга утопить стараются, а не помочь.
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47k
turyst Час назад
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Когда в голове хлебушек.
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8k
ишты Час назад
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Давай бери.
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47k
turyst Час назад
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На Брайтон бич обратитесь.
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turyst Час назад
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Одноразовые?
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turyst Час назад
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Сапожник без сапог. Классика.
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turyst Час назад
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36
Julia Sepp 2 часа назад
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А в чём она не права?)) Это весомый аргумент в любых спорах!))
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36
Julia Sepp vagon1 14 минут назад
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Так я же с иронией ответила!)) Конечно оба родители важны!))
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2k
Saplus 2 часа назад
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- У вас запчасти на Ниву есть?
- Какие именно интересуют?
- Ну проволока, синяя изолента...
- Хм... На Ниву нет, но думаю - от УАЗа подойдёт.
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1k
Сергей Зем 2 часа назад
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Боже, хоани эту святую женщину
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1k
Алексей Попов 2 часа назад
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Прочитай чей сын владеет производством "Спутника" - потом подумай... И дай у нас теперь официально "ковида" нет... Хотя у меня жена работает в 1-й гор (Севастополь) - раз в три-четыре дня трупики именно с диагнозом "ковид". Как-то так.
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26k
Егор 2 часа назад
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С криками "А ты их сажал?" набил грибнику морду.
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1k
LisA 2 часа назад
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а как же праздничное настроение от новой губки? что ж их теперь каждый день менять? так же никакого настроения от этого не будет!
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15k
banzai7 3 часа назад
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Ну, надеюсь, она хоть чем-то отрабатывает.
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679
Victor 3 часа назад
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в принципе и не соврала
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679
Victor 3 часа назад
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папа не отвечал, потому что мать ему всё рассказала
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679
Victor 3 часа назад
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вот не надо придумывать про хрусталь. деревянные кубики у всех были
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