В центре Москвы прохожие набросились на фотографа и разломали ему камеру за 200.000 рублей

В центре Москвы прохожие набросились на фотографа и разломали ему камеру за 200к рублей, потому что подумали, что тот занимается развратом.



Все произошло на Никольской улице. Парень снимал на видео танцы для соцсетей. Это взбесило проходивших мимо мужчин. Они накинулись на юношу и начали рассказывать о том, что сейчас идет война, на которой гибнут "наши братья и дети".



Неадекватов ищет полиция.