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В центре Москвы прохожие набросились на фотографа и разломали ему камеру за 200.000 рублей

В центре Москвы прохожие набросились на фотографа и разломали ему камеру за 200.000 рублей

Автор:
22 мая 2023 00:10
Метки: Москва   Никольская улица   неадекваты   
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В Москве напали на оператора k-pop кавер группы GeneSIS life.
"- Идет война, наши братья умирают"
"- Я тут причем?"
"- Вы гендерные проститутки!"
В центре Москвы прохожие набросились на фотографа и разломали ему камеру за 200к рублей, потому что подумали, что тот занимается развратом.

Все произошло на Никольской улице. Парень снимал на видео танцы для соцсетей. Это взбесило проходивших мимо мужчин. Они накинулись на юношу и начали рассказывать о том, что сейчас идет война, на которой гибнут "наши братья и дети".

Неадекватов ищет полиция.
GeneSIS снимает танцевальные каверы на различные k-pop песни. Съемки проводятся в публичном формате, и желающие могут наблюдать за танцами участниц коллектива.

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Метки: Москва   Никольская улица   неадекваты   
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7  комментариев
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22k
babuby 2 часа назад
Ну тут как-то всё не однозначно.
Представьте, что в 1944 году, в Москве, снимается клип на песню на немецком языке.
Думаю что и тут некоторые люди не захотели проставления западной культуры, в таком проявлении.
Но я абсолютно не оправдываю поведение этих двух му...жиков!
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9k
Привыкли руки к топорам. 55 минут назад
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2k
Lexx Час назад
---k-pop кавер группы GeneSIS life.---
Чем более зубодробительное уширвущее название, тем более они поют/играют полную х#яту. Для того они и лезут, во всякие места где больше народу, в надежде, что "там будет прогуливаться знаменитый продюсер, который непременно оценит их творчество."
А про выходку нападавших... Так мне вообще насрать. Пусть там хоть поубивают друг друга. Лишь бы нормальных людей не трогали.
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