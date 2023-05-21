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За&nbsp;кадром советских фильмов

За кадром советских фильмов

Автор:
21 мая 2023 19:09
Метки: СССР   история   кино   фото   
965
20

Думаю люди на фотографиях в представлении не нуждаются.

Но если вдруг кого-то не узнает - пишите в комментариях, будем вспоминать вместе :)

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   кино   фото   
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1  комментарий
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936
Gamak 2 часа назад
Великая эпоха великих режиссеров и актеров, увы ушедшая
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Юганск

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