Парки развлечений не перестают удивлять

В Узбекистане мужчина попал в больницу с переломом руки, после того, как вылетел с аттракциона.
На кадрах видно, как взрослый мужчина вылетает из раскачивающегося аттракциона, с силой ударяется об землю, а затем влетает в металлическую ограду. К нему сразу же подбегают на помощь люди, однако он, судя по всему, находится в глубоком обмороке.
В областном УВД сообщили, что инцидент произошел 8 мая примерно в 19.30 в парке поселка Нуристан. Местный житель во время работы аттракциона попытался пересесть и в результате вылетел с него.
После этого он был госпитализирован, врачи диагностировали перелом руки. После оказания первой медицинской помощи его отпустили домой. В настоящее время по данному факту проводится предварительное расследование.
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А тупые жители не удивляют? Или перестали?
А не за голову хватаются.
Просто попытка неудачная.
В следующий раз подготовится лучше: попробует запрыгнуть на РАБОТАЮЩИЙ аттракцион, а не просто пересесть.