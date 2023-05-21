Парки развлечений не перестают удивлять

На кадрах видно, как взрослый мужчина вылетает из раскачивающегося аттракциона, с силой ударяется об землю, а затем влетает в металлическую ограду. К нему сразу же подбегают на помощь люди, однако он, судя по всему, находится в глубоком обмороке.

В областном УВД сообщили, что инцидент произошел 8 мая примерно в 19.30 в парке поселка Нуристан. Местный житель во время работы аттракциона попытался пересесть и в результате вылетел с него.

После этого он был госпитализирован, врачи диагностировали перелом руки. После оказания первой медицинской помощи его отпустили домой. В настоящее время по данному факту проводится предварительное расследование.