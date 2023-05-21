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Парки развлечений не перестают удивлять

Парки развлечений не перестают удивлять

Автор:
21 мая 2023 10:31
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Узбекистан   видео   люди   парк развлечений   перелом   
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В Узбекистане мужчина попал в больницу с переломом руки, после того, как вылетел с аттракциона.

На кадрах видно, как взрослый мужчина вылетает из раскачивающегося аттракциона, с силой ударяется об землю, а затем влетает в металлическую ограду. К нему сразу же подбегают на помощь люди, однако он, судя по всему, находится в глубоком обмороке.


В областном УВД сообщили, что инцидент произошел 8 мая примерно в 19.30 в парке поселка Нуристан. Местный житель во время работы аттракциона попытался пересесть и в результате вылетел с него.


После этого он был госпитализирован, врачи диагностировали перелом руки. После оказания первой медицинской помощи его отпустили домой. В настоящее время по данному факту проводится предварительное расследование.

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Метки: Жизнь   Узбекистан   видео   люди   парк развлечений   перелом   
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14  комментариев
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9k
au3 2 часа назад
"Местный житель во время работы аттракциона попытался пересесть и в результате вылетел с него"

А тупые жители не удивляют? Или перестали?
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17k
RDen Минуту назад
если быне оградка, он бы ещё в мясорубку попал
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12k
Shtoppi Полчаса назад
претендент на премию Дарвина.
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1k
Вир Норин Полчаса назад
Он хотел пересесть на соседний аттракцион. Чуть-чуть не долетел :)
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47k
turyst 40 минут назад
"В глубоком обмороке", это значит без сознания.
А не за голову хватаются.
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8k
Александр Маслов 54 минуты назад
Таких не берут в космонавты...
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308
ЧЕбуратор Александр Маслов 2 минуты назад
Но он хотя бы попробовал.
Просто попытка неудачная.
В следующий раз подготовится лучше: попробует запрыгнуть на РАБОТАЮЩИЙ аттракцион, а не просто пересесть.
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9k
Борис Карабанов Час назад
Всё понятно. Барыги-владельцы экономят на персональных инструкторах-сопровождающих, чтобы побольше себе в карман прибыли положить. Прибыль на крови!
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172
Андрей Борис Карабанов 16 минут назад
видимо не совсем все понятно вам ! вы бы еще буковки научились читать ,а не только видео смотреть !
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86
Homefighter Час назад
Попытался пересесть? Ну пересел же в итоге
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4k
S__D 2 часа назад
Расследование?? да что там расследовать - он же эбанат!!
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308
ЧЕбуратор S__D 2 минуты назад
С эбонитовым мозгом.
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