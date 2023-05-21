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Да разве это пушки? Вот пушка!⁠⁠

Да разве это пушки? Вот пушка!⁠⁠

Автор:
21 мая 2023 10:17
Сообщество : Юмор
Метки: Оружие   видео   забавно   игрушка   мужчины   пушка   
1987
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"Это - стандартный бластер.
Это - стандартный бластер, только здоровый.
А это - МОЙ бластер!"

ТТХ: 50 выстрелов в секунду, короб на 500 выстрелов.

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Метки: Оружие   видео   забавно   игрушка   мужчины   пушка   
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44  комментария
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62k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
бородатый ребенок
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5k
Горожанин 7 секунд назад
Как профессионал, могу сказать - чепуха. Реальный супербластер такой - вырезание из ивы рогаточку, да не толстую, а хорошо гнущуююся, упругую.
Покупаете жгут коричневый в аптеке в присыпочке тальком. Кусочек качественной кожи - обязательно. Немного крепежных стараний по инструкции в интернете (там есть). Супербластер готов! Боевые заряды - подходящие по размеру и форме булыжнички. Но можно использовать и полудрагоценные и даже драгоценные камни. Как сердце ляжет. Вот стиль, вот красота, вот сила! Не то что нынешнее племя! Пластмасса и гаджеты. Нет романтизму.
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308
ЧЕбуратор 39 секунд назад
Чем бы дитё не тешилось - лишь бы не вешалось.
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16k
Андрей 8 минут назад
Солдаты те же дети, только пися больше и автомат настоящий.
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3k
Pioner76 17 минут назад
Хохлам передаст по лэнд лизу. Им как раз такое оружие. И патроны не дорогие.
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40k
Example 6.2.6 19 минут назад
Я тоже сделал безумную покупку. Сам себе не могу объяснить зачем она мне (просто захотелось). Правда дома не постреляешь без последствий с законом. Надо ехать за город и там отводить душу по банкам и бутылкам.
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2
Человек 22 минуты назад
А кто потом дома убираться будет?
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11k
Властелин 23 минуты назад
Потом [мат]…ся всё это собирать и заряжать. А мужику пора бы повзрослеть.
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12k
Shtoppi Полчаса назад
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47k
turyst 36 минут назад
А теперь иди и собирай 500 "пуль" и 500 "гильз".
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10k
Пётр 37 минут назад
Ссылка coub.com
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21k
Valiko 39 минут назад
цена этого пластикового арсенала не сильно дешевле настоящих пушек. Первый бластер в его руках, кстати офигенный - в гостях отстреливался из него от школоты))
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1k
iKrek 40 минут назад
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1k
Alexander Gorn 43 минуты назад
Типичная реклама: сравнивает свою модель с конкурентами по одному параметру, в котором она явно выигрывает, - скорострельности. А дальность боя какая? Рассеивание? Дульная энергия? Пробивная, так сказать, способность? Наработка на отказ? Непонятненько... Да и боезапаса как-то на очень уж малое время хватает. Есть ли режимы стрельбы одиночными и короткими очередями? В общем, я категорически настаиваю на всесторонних испытаниях!
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10k
BarOb 50 минут назад
Ладно бы машинки за верёвочку катал, ещё можно было понять, но когда бородатый хрен лупит мягкими пульками из игрушечного пистолета - мне трудно понять
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38k
Aleks 52 минуты назад
5 секунд пострелять, чтоб потом 2 часа собирать и заряжать
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5k
Евгений Д Час назад
дядька в детстве не настрелялся
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49k
Прораб Час назад
Хочу такой на днюху!
Мальчик Ваня, 55 годиков
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4k
S__D Час назад
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1k
Омар Хайям Час назад
ГДЕ КУПИТЬ! ХОЧУ!

Миша, 42 годика.
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Денис Час назад
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