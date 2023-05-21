Да разве это пушки? Вот пушка!⁠⁠

1987
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"Это - стандартный бластер.
Это - стандартный бластер, только здоровый.
А это - МОЙ бластер!"
ТТХ: 50 выстрелов в секунду, короб на 500 выстрелов.
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Покупаете жгут коричневый в аптеке в присыпочке тальком. Кусочек качественной кожи - обязательно. Немного крепежных стараний по инструкции в интернете (там есть). Супербластер готов! Боевые заряды - подходящие по размеру и форме булыжнички. Но можно использовать и полудрагоценные и даже драгоценные камни. Как сердце ляжет. Вот стиль, вот красота, вот сила! Не то что нынешнее племя! Пластмасса и гаджеты. Нет романтизму.
Винтовки, мол, хватит.
Мальчик Ваня, 55 годиков
Тогда у тебя будет и бластер и и доспехи и всякое разное.
Миша, 42 годика.