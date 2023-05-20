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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
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3.
Александр Абдулов, Олег Янковский и Александр Адабашьян держат на руках режиссера фильма «Храни меня, мой Талисман» Романа Балаяна, 1986 год.
4.
Людмила Гурченко, Сергей Шакуров, Сергей Бодров (старший) на съемках фильма «Любимая женщина механика Гаврилова». Одесса, 1981 год.
9.
Владимир Ерёмин, Борис Щербаков и Николай Караченцов на съемках фильма «Криминальный квартет», 1989 год.
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