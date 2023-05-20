Крушение истребителя F-18 в Испании попало на видео

Пилот, как сообщают СМИ, успел катапультироваться.
Несколько часов назад недалеко от авиабазы в Сарагосе разбился истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. В записанном очевидцем ролике видно, как боевая машина пикирует, врезается в землю на огромной скорости и взрывается, превращаясь в огромный огненный шар. Также в ролике можно увидеть пилота, который за несколько секунд до столкновения с землей успевает покинуть кабину.
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Местные экстренные службы сообщают, что пилот находится в больнице и его жизни ничего не угрожает. Причины аварии не называются. Но известно, что самолёт разбился во время демонстрационного полёта, устроенного в честь посетивших авиабазу семей военных.
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кому сейчас легко ?
то ли еще будет.