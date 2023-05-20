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Крушение истребителя F-18 в Испании попало на видео

Крушение истребителя F-18 в Испании попало на видео

Автор:
20 мая 2023 15:21
Сообщество : Военное
Метки: f-18   Испания   Сарагоса   авиабаза   видео   истребитель   крушение   пилот   
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Пилот, как сообщают СМИ, успел катапультироваться.

Несколько часов назад недалеко от авиабазы в Сарагосе разбился истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. В записанном очевидцем ролике видно, как боевая машина пикирует, врезается в землю на огромной скорости и взрывается, превращаясь в огромный огненный шар. Также в ролике можно увидеть пилота, который за несколько секунд до столкновения с землей успевает покинуть кабину.

Местные экстренные службы сообщают, что пилот находится в больнице и его жизни ничего не угрожает. Причины аварии не называются. Но известно, что самолёт разбился во время демонстрационного полёта, устроенного в честь посетивших авиабазу семей военных.

Источник:

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Метки: f-18   Испания   Сарагоса   авиабаза   видео   истребитель   крушение   пилот   
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13  комментариев
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14k
котегRUS Час назад
топливо дорожает...

кому сейчас легко ?
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10k
ScorpionDS 6 минут назад
Сваливание, в целом истребители должны выходить из него, но видимо тяги не хватило ...
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3k
Pioner76 6 минут назад
Хохляцких хероев обучали?
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2k
Alex 11 минут назад
Когда сказали, что полетишь воевать за хохлов
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6k
Pashuta 13 минут назад
Самоусунувся))))
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1k
Николай 17 минут назад
Пилот молодец, до последнего рулил.
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314
устал я от вас 22 минуты назад
надо понимать это другое ))))
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37k
Александр 46 минут назад
Вышло очень демонстративно.
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3k
Роман Час назад
демонстрация на все деньги, называется.
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4k
Григорий Час назад
америконское оружие самое непобедимое только в кино америконском
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31k
albedo Час назад
Тренировки свидомых начались.
то ли еще будет.
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19k
Александр Час назад
Бывает
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