Крушение истребителя F-18 в Испании попало на видео

Несколько часов назад недалеко от авиабазы в Сарагосе разбился истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. В записанном очевидцем ролике видно, как боевая машина пикирует, врезается в землю на огромной скорости и взрывается, превращаясь в огромный огненный шар. Также в ролике можно увидеть пилота, который за несколько секунд до столкновения с землей успевает покинуть кабину.