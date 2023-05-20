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В США живет парень, который ест пластиковые пакеты с семилетнего возраста

В США живет парень, который ест пластиковые пакеты с семилетнего возраста

Автор:
20 мая 2023 10:29
Метки: Еда   Пакет   в мире   видео   пластик   пластиковые пакеты   странности   
976
1
1

Роберт съел около 60 000 пластиковых пакетов, этого достаточно, чтобы покрыть целое футбольное поле.

Для чего, а главное зачем, неизвестно.

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Метки: Еда   Пакет   в мире   видео   пластик   пластиковые пакеты   странности   
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10  комментариев
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927
Uganda Час назад
Чего не хватает человеку в организме, если он жрет целлофан? - Наверное, мозгов
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2k
SHAGREEN 42 минуты назад
Пусть жрёт с пупырками, срать будет громче. А так - п..дёж конечно.
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4k
Горожанин Час назад
Хоба! Так это же супер-пупер идея по утилизации пластика на свободном, либеральном Западе и в западном обществе. Сколько можно заработать и экологии хорошо. Зовите Грету Тумберг! Да срочно, срочно. Есть идея!))
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9k
Борис Карабанов Час назад
Судя по упитанности, не особо питательно.
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20k
Alf Час назад
Ой, наверное вкусненько. Надо будет попробовать. Но он же не коза.
Почему козы едят картон?
Они любопытны , поэтому попытаются съесть картон, жестяные банки и даже одежду! Но чтобы оставаться здоровыми, козам нужно есть растительный материал. Козы едят растения, такие как деревья, кустарники, сено и зерно. Как и у коров, у коз есть специальный желудок, который помогает им переваривать растительный материал.
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293
ЧЕбуратор Час назад
На видео он их просто откусывает и жуёт, но не глотает.
Очередной хайпер.
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3k
poбт 2 часа назад
почему он до сих пор не генеральный директор гринписа
потому что черный?
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10k
Copycat 2 часа назад
Ну я хз пластик по моему не усваивается организмом судя по тому как коты съевшие мишуру потом её же и какают - так что парню ничего не грозит, надеюсь ему вкусно
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