В США живет парень, который ест пластиковые пакеты с семилетнего возраста

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Роберт съел около 60 000 пластиковых пакетов, этого достаточно, чтобы покрыть целое футбольное поле.
Для чего, а главное зачем, неизвестно.
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Почему козы едят картон?
Они любопытны , поэтому попытаются съесть картон, жестяные банки и даже одежду! Но чтобы оставаться здоровыми, козам нужно есть растительный материал. Козы едят растения, такие как деревья, кустарники, сено и зерно. Как и у коров, у коз есть специальный желудок, который помогает им переваривать растительный материал.
Очередной хайпер.