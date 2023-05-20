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18 очень странных антикварных находок, которые заставят спросить: «Это что за времена тогда такие были?»

18 очень странных антикварных находок, которые заставят спросить: «Это что за времена тогда такие были?»

Автор:
20 мая 2023 09:32
Метки: Вещи   Предметы   антиквар   забавно   находка   фото   
837
24

Предлагаю посмотреть несколько примеров того, какими абсурдными и нелепыми иногда бывают старинные находки.

Возможно, прямо сейчас у нас на полке или в недрах сервантов и антресолей хранится то, что может заинтересовать коллекционера-любителя антиквариата. Заинтересовать своей ценностью или… очень странным внешним видом. Иногда люди находят у себя дома или в музеях что-то, что обладает богатой историей и упоротым внешним видом, и хотят поделиться своей находкой с такими же любителями странного антиквариата.


Чайник в шароварах

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Антикварный чайник по мотивам английской песенки «Tom the Piper’s Son». Сделан в 1940-х годах.


Ёжик-трубочист


Значок-чебурашка


Чебурашка, который долго вглядывался в бездну.


Осторожно присел

Фаянсовый человечек, сидящий на корточках на ночном горшке. Сделан в 18 веке в Нидерландах.

Такой маленький горшок и такой БОЛЬШОЙ человек)


Бюст Александра II


У меня такое же лицо в последнее время. Только без таких замечательных усов…


Мишки с богатым внутренним миром

Мишки-пудреницы и флаконы для духов 1920-1930-х годов.


Луна с чёлочкой

Упаковка крема для сапог, Франция, 1914 год.


А ведь эта баночка времён Первой Мировой… Что в целом объясняет её упоротый вид — времена тогда были не сахар.


Кототрость


Этой тростью можно никого не бить. Она умеет осуждающе смотреть.


Недовольная ацтекская черепаха

Экспонат музея антропологии в Мехико.


Котики-кошмарики


Детская фантазия помогает спасти неокрепшую психику.


Фарфоровый сервиз


Япония, 1910-1920-е годы.


— Интересно, что употребляли мастера, когда создавали это? Ну, или владельцы компании, раз на то пошло.

— Ничего. Тогда у всех были такие лица.


Грустный котик-шкатулка

Сделан в 1960-х годах.


Побитый жизнью и молью бедняга.


Фаянсовый горностай

СССР, 1970-е годы.

Действительно милаха, равнодушным не останешься)) Спросила себя: в чём обаяние фигурки? Косоглазие, вызывающее в ответ какое-то доброе доверие. Еще восхитительное сочетание простоты и грации. По мне, так это произведение искусства.

Бутыль в форме кота

Экспонат американского музея естественной истории. Перу, 200-600 гг. до н.э.

Кот испугался перуанского пылесоса.


Ещё один необычный чебурашка


Франкенштейнбурашка.


Флакон духов

Найден в музее-аптеке доктора Пеля в Санкт-Петербурге.


Сувенирные котики с Бали

— Это маленький человечек проваливается в бездонную пасть кота?

— Как теперь это развидеть?


Страдающая рыба

Найдена в антикварной лавке при Красноярском краеведческом музее. 

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Метки: Вещи   Предметы   антиквар   забавно   находка   фото   
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