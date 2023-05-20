18 очень странных антикварных находок, которые заставят спросить: «Это что за времена тогда такие были?»

Предлагаю посмотреть несколько примеров того, какими абсурдными и нелепыми иногда бывают старинные находки.
Возможно, прямо сейчас у нас на полке или в недрах сервантов и антресолей хранится то, что может заинтересовать коллекционера-любителя антиквариата. Заинтересовать своей ценностью или… очень странным внешним видом. Иногда люди находят у себя дома или в музеях что-то, что обладает богатой историей и упоротым внешним видом, и хотят поделиться своей находкой с такими же любителями странного антиквариата.
Чайник в шароварах
Антикварный чайник по мотивам английской песенки «Tom the Piper’s Son». Сделан в 1940-х годах.
Ёжик-трубочист
Значок-чебурашка
Чебурашка, который долго вглядывался в бездну.
Осторожно присел
Фаянсовый человечек, сидящий на корточках на ночном горшке. Сделан в 18 веке в Нидерландах.
Такой маленький горшок и такой БОЛЬШОЙ человек)
Бюст Александра II
У меня такое же лицо в последнее время. Только без таких замечательных усов…
Мишки с богатым внутренним миром
Мишки-пудреницы и флаконы для духов 1920-1930-х годов.
Луна с чёлочкой
Упаковка крема для сапог, Франция, 1914 год.
А ведь эта баночка времён Первой Мировой… Что в целом объясняет её упоротый вид — времена тогда были не сахар.
Кототрость
Этой тростью можно никого не бить. Она умеет осуждающе смотреть.
Недовольная ацтекская черепаха
Экспонат музея антропологии в Мехико.
Котики-кошмарики
Детская фантазия помогает спасти неокрепшую психику.
Фарфоровый сервиз
Япония, 1910-1920-е годы.
— Интересно, что употребляли мастера, когда создавали это? Ну, или владельцы компании, раз на то пошло.
— Ничего. Тогда у всех были такие лица.
Грустный котик-шкатулка
Сделан в 1960-х годах.
Побитый жизнью и молью бедняга.
Фаянсовый горностай
СССР, 1970-е годы.
Действительно милаха, равнодушным не останешься)) Спросила себя: в чём обаяние фигурки? Косоглазие, вызывающее в ответ какое-то доброе доверие. Еще восхитительное сочетание простоты и грации. По мне, так это произведение искусства.
Бутыль в форме кота
Экспонат американского музея естественной истории. Перу, 200-600 гг. до н.э.
Кот испугался перуанского пылесоса.
Ещё один необычный чебурашка
Франкенштейнбурашка.
Флакон духов
Найден в музее-аптеке доктора Пеля в Санкт-Петербурге.
Сувенирные котики с Бали
— Это маленький человечек проваливается в бездонную пасть кота?
— Как теперь это развидеть?
Страдающая рыба
Найдена в антикварной лавке при Красноярском краеведческом музее.
Источник:
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