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Победители и финалисты конкурса фотографий крупным планом на тему «Минимализм»

Победители и финалисты конкурса фотографий крупным планом на тему «Минимализм»

Автор:
20 мая 2023 10:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Макрофотография   минимализм   насекомые   природа   фото   фотоконкурс   
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Премия «Фотограф крупным планом года» (CUPOTY) объявила победителей челленджа «Минимализм». Челлендж проходит в дополнение к ежегодному конкурсу «Фотограф года» и каждый год тема меняется. В этом году судьи-эксперты отобрали лучшие фотографии в минималистическом стиле.

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Фотография была сделана в биологической лаборатории, где хранятся и изучаются мертвые животные.

Стрекоза, Сен-Пейрони, Франция.

Слизевики Comatricia nigra на упавшей ветке в лесу.

Заяц-беляк посреди ночной метели, Варангер, Норвегия.

Крыло стрекозы, Италия.

Палингения длиннохвостая, река Дунай, Венгрия.

Сент-Луис, штат Миссури, США.

Грибы мицены, Испания.

Американский крокодил, река Тарколес, Коста-Рика.

Гриб-зонтик, Гравензанде, Нидерланды.

Стрекоза orthetrum abistilum, Лотарингия, Франция.

Это не Земля из космоса, а тело морского слона, отдыхающего на пляже Южной Георгии.

Колония муравьев-древоточцев в заповеднике Блэк-Маунтин в Канберре.

Майский жук, Нидерланды.

Крупный план капель масла в окрашенной воде.

Дорожное ограждение, Калифорния.

Циклоза коническая, Будапешт, Венгрия

Жук-олень.

Белая куропатка (Lagopus lagopus) в снегу, Финляндия.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Макрофотография   минимализм   насекомые   природа   фото   фотоконкурс   
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