Победители и финалисты конкурса фотографий крупным планом на тему «Минимализм»

Премия «Фотограф крупным планом года» (CUPOTY) объявила победителей челленджа «Минимализм». Челлендж проходит в дополнение к ежегодному конкурсу «Фотограф года» и каждый год тема меняется. В этом году судьи-эксперты отобрали лучшие фотографии в минималистическом стиле.
Фотография была сделана в биологической лаборатории, где хранятся и изучаются мертвые животные.
Стрекоза, Сен-Пейрони, Франция.
Слизевики Comatricia nigra на упавшей ветке в лесу.
Заяц-беляк посреди ночной метели, Варангер, Норвегия.
Крыло стрекозы, Италия.
Палингения длиннохвостая, река Дунай, Венгрия.
Сент-Луис, штат Миссури, США.
Грибы мицены, Испания.
Американский крокодил, река Тарколес, Коста-Рика.
Гриб-зонтик, Гравензанде, Нидерланды.
Стрекоза orthetrum abistilum, Лотарингия, Франция.
Это не Земля из космоса, а тело морского слона, отдыхающего на пляже Южной Георгии.
Колония муравьев-древоточцев в заповеднике Блэк-Маунтин в Канберре.
Майский жук, Нидерланды.
Крупный план капель масла в окрашенной воде.
Дорожное ограждение, Калифорния.
Циклоза коническая, Будапешт, Венгрия
Жук-олень.
Белая куропатка (Lagopus lagopus) в снегу, Финляндия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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