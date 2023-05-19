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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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я не гений, не поэт...
выпью и напишу я танку
какой в мире ещё нет...
(танку - японское стихотворение )
Эти красные шары, мы залили сами...
Смысл тот же. Читайте!