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Алкопост на&nbsp;вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы

Автор:
19 мая 2023 21:44
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
906
30

Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.

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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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30  комментариев
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7k
Гур 2 часа назад
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Умница-красавица 16 минут назад
Там опечатка, не сразиться, а спариться
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4k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
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3k
lekha-fil Полчаса назад
Трахтенберга переслушиваешь.
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32k
АнтонПолднев 45 минут назад
Букву М не видно? Или написать забыли?
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671
Victor 50 минут назад
дай мне мамка бултыхайку,
я не гений, не поэт...
выпью и напишу я танку
какой в мире ещё нет...

(танку - японское стихотворение )
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56k
Александр 51 минуту назад
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32k
АнтонПолднев 53 минуты назад
Нахрена ему надувная бутылка?

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4k
S__D 54 минуты назад
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Я бы начал с соточки.
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4k
S__D 56 минут назад
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4k
S__D 57 минут назад
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Ну.. можно по видеосвязи..
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S__D Час назад
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Александр Час назад
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56k
Александр Час назад
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14k
Ничоси Час назад
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Реально.Хожу в пятницу вечером на треню. Жена любит поспать. И вот в субботу я просыпаюсь в 6 утра. Привычка, так как встаю на работу 5/2. Лежу,смотрю на спящую жену. Главное не разбудить её.. Напряг. А она до трёх часов ночи гоняла"шарики" в айфоне.
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56k
Александр Час назад
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16k
Сергей 2 часа назад
Мы по улице идём с красными шара ми
Эти красные шары, мы залили сами...
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64k
doker 2 часа назад
Более интеллигентно...
Смысл тот же. Читайте!
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15k
Patmaz 2 часа назад
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Емкость стандартного прицепа АЦПТ-0,9 900 литров. При масштабе 1:10 емкость модели была бы 90 литров, а вес полного больше сотни килограмм вместе с тарой.
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2k
ChePaev 2 часа назад
ай не п…ди, под утро из клуба обожранные бухлом с такими выражением лица не выходят))) С таким лицом утром из клуба выходят под чем то другим, знаем, по молодости выходили)))
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9k
au3 2 часа назад
1,5%? Ссанина какая-то ...
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