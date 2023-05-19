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Дню пионерии — 101 год

Дню пионерии — 101 год

Автор:
19 мая 2023 19:44
Метки: СССР   история   фото   
415
30

Взвейтесь кострами, синие ночи, Мы Пионеры - дети рабочих! Близится время светлых годов, Клич пионеров - всегда будь готов!

Просто фотографии.

Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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23  комментария
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19k
Александр 2 часа назад
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13k
Женя 3 минуты назад
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17k
тов.Suhov 52 минуты назад
Всегда готов!
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4k
Вениамин 56 минут назад
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176
Андрей Час назад
Михаил Стремяков, основатель пионерского движения в 1919 г.
В 1935 г. осуждён на 5 лет Воркуты, потом ссылка, потом фронт, потом снова ссылка. Скончался всеми забытый в 47 лет на Урале.
С днём пионерии!!!
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3k
Protivogaz Час назад
19 мая 1991 года меня приняли в пионеры. Этот был последний год. После летних каникул пришел в школу - ни формы, ни пионеров, ни страны.
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7k
Гур Час назад
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506
Андрей Час назад
*Эра светлых годов.
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64k
doker Час назад
Вот так подумать - Ельцины, Горбачёвы, бандиты, депутаты, олигархи - все пионерами были.

Хреновая организация была - нормальных людей не смогла воспитать.

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12k
Андрей А Час назад
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47k
turyst Час назад
Эх... Помню ту гордость, когда возвращался домой с принятия в пионеры.

Куртку подрасстегнул, галстук попышнее, чтобы всем было видно!

В музее имени Ленина принимали!

Не всех там принимали, а только лучших!
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3k
Горбовский 2 часа назад
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1k
Hard.NET 2 часа назад
Будь готов!
- Всегда готов! )))) Но, про котов - тоже зачот )))
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ChePaev 3 часа назад
Вспомнил под вечер, я еще утром всех причастных поздравил.
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Sergo Timm ChePaev 56 минут назад
взаимно.бывший знаменосец школьного отряда
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8k
Александр Маслов 3 часа назад
Будь готов!
- Всегда готов!
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Денис Медведев Александр Маслов 2 часа назад
...к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!
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