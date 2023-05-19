Дню пионерии — 101 год

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Взвейтесь кострами, синие ночи, Мы Пионеры - дети рабочих! Близится время светлых годов, Клич пионеров - всегда будь готов!
Просто фотографии.
Интересного просмотра!
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7.
Юрий Гагарин на трибуне Мавзолея во время празднования 40-летия Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина на Красной площади, 1962 год
11.
Пионеры на празднике Нептуна во Всесоюзном пионерском лагере имени В.И. Ленина «Артек», 1965 год
14.
Открытие нового комплекса Московского городского Дворца пионеров и школьников на Ленинских горах, 1962 год
16.
Пионеры-горнисты на параде в День Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина, 1964 год
23.
Ученики 6-го класса "А" московской школы-интерната № 69 во время подготовки к празднику 1-го Мая, 1963 год
24.
Московские пионеры повязывают галстук писателю Сергею Михалкову на Красной площади в День рождения пионерской организации, 19 мая 1959 год
26.
Пионер-горнист во время проведения IX Всесоюзного слета пионеров в пионерском лагере «Артек» имени В.И. Ленина, 1987 год
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В 1935 г. осуждён на 5 лет Воркуты, потом ссылка, потом фронт, потом снова ссылка. Скончался всеми забытый в 47 лет на Урале.
С днём пионерии!!!
Хреновая организация была - нормальных людей не смогла воспитать.
Куртку подрасстегнул, галстук попышнее, чтобы всем было видно!
В музее имени Ленина принимали!
Не всех там принимали, а только лучших!
- Всегда готов! )))) Но, про котов - тоже зачот )))
- Всегда готов!