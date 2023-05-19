С такой инициативой обратились к президенту РФ.
Надежда Деметер — президент регионального совета Федеральной национально-культурной автономии российских цыган. Она участвовала в заседании Совета по межнациональным отношениям и обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой: запретить использовать термин «инфоцыгане»:
Совершенно очевидно, что на развитие межнациональных отношений влияет распространение негативных стереотипов в отношении разных народов. Я говорю об этом в связи с участившимся использованием в СМИ терминов, разжигающих ненависть к цыганскому народу. Один из первых терминов, который стали употреблять популярные блогеры, инфоцыгане, не имеющий отношения к настоящим цыганам. Этот термин используется госслужащими и на центральных каналах телевидения. Так же появились термины «криптоцыгане» и «авиацыгане», имеется в виду попрошайки-не цыгане в аэропортах. Конечно, нам это все обидно!
Поскольку мы за построение цивилизованного диалога, прошу вашего поручения, чтобы законодательно запретить использование в медиапространстве словосочетаний, указывающих на национальную принадлежность. Необходимо запретить и использование термина «инфоцыгане» в интернете и блокировать ресурсы. В конце концов русский язык такой богатый, можно найти синонимы этим словам.
Президент РФ такую инициативу поддержал и добавил:
Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто, а вот в отношении государственных СМИ — это точно совершенно нужно сделать, учтем то, что вы сказали.
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Почему Меня никто не слышит?? Где ЗаконопроЕкт???
Благо животных еще не спросили )))))))), а то жена будет "просто Наташа", а не зайка, солнышко,......
- Вы, это... сбрили бы свою растительность.
- Ну, положим, бороду я сбрею. А умище-то куда девать?
Так и тут, термин убрать можно, а вот куда цыган девать?
Сомневаюсь, что термин инфорусские вызвал бы негатив.
Вспоминаю как я, как и тысячи других, ддосил гос сайты грузинии в августе 2008.
Вполне ощущаю себя инфорусским осетином. Даже горжусь
Напомнило. После жалоб, было принято решение изменить поговорку: "Незваный гость хуже татарина" - на "Незваный гость лучше татарина"
Да им по хер, на слово. А вот не по хер, что бабло мимо....
Был пост на "Фишках", о индейцах чероки и их вожде.
ССК, как так? имя используют!!!
Вожак голодной стаи требует денег, за использование имени стаи, во имя благополучия самого себя.
вот ссылка: