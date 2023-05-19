Совершенно очевидно, что на развитие межнациональных отношений влияет распространение негативных стереотипов в отношении разных народов. Я говорю об этом в связи с участившимся использованием в СМИ терминов, разжигающих ненависть к цыганскому народу. Один из первых терминов, который стали употреблять популярные блогеры, инфоцыгане, не имеющий отношения к настоящим цыганам. Этот термин используется госслужащими и на центральных каналах телевидения. Так же появились термины «криптоцыгане» и «авиацыгане», имеется в виду попрошайки-не цыгане в аэропортах. Конечно, нам это все обидно!

Поскольку мы за построение цивилизованного диалога, прошу вашего поручения, чтобы законодательно запретить использование в медиапространстве словосочетаний, указывающих на национальную принадлежность. Необходимо запретить и использование термина «инфоцыгане» в интернете и блокировать ресурсы. В конце концов русский язык такой богатый, можно найти синонимы этим словам.