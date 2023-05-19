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Найдено самое раннее изображение поцелуя

Найдено самое раннее изображение поцелуя

Автор:
19 мая 2023 13:42
Сообщество : Исторические факты
Метки: артефакт   древний мир   интересные факты   исследования   месопотамия   наука   поцелуй   факты   
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Исследователи Копенгагенского университета утверждают, что самый ранний зарегистрированный поцелуй человечества произошёл около 4500 лет назад на древнем Ближнем Востоке, в Месопотамии, — на 1000 лет раньше, чем считалось ранее.


По мнению учёных, поцелуи практиковались в самых ранних месопотамских обществах и, возможно, даже способствовали распространению герпеса. В своей статье, опубликованной в журнале Science, исследователи заявили, что полученные данные свидетельствуют о том, что поцелуи были распространены во многих культурах и не возникли в каком-то конкретном регионе.


По словам исследователей, это противоречит предыдущей теории о том, что самые ранние свидетельства человеческих поцелуев в губы были обнаружены в определённом регионе Южной Азии 3500 лет назад.


«В древней Месопотамии, так назывались ранние человеческие культуры, существовавшие между реками Евфрат и Тигр на территории современного Ирака и Сирии, люди писали клинописью на глиняных табличках. Тысячи этих глиняных табличек сохранились до наших дней, и они содержат наглядные примеры того, что в древние времена поцелуи считались частью романтической близости, точно так же, как поцелуи могли быть частью дружбы и семейных отношений», — говорит д-р Троэльс Панк Арбёлль, специалист по истории медицины Месопотамии из Копенгагенского университета.


«Поэтому поцелуи следует рассматривать не как обычай, который возник исключительно в каком-то одном регионе и распространился оттуда, а, скорее, как обычай, который практиковался во многих древних культурах на протяжении нескольких тысячелетий», — добавляет он.


Исследования поведения бонобо и шимпанзе — ближайших ныне живущих родственников человека — показали, что они тоже целуются. По словам учёных, это говорит о том, что практика поцелуев является фундаментальным поведением людей, и объясняет, почему её можно найти в разных культурах.


Исследователи также полагают, что поцелуи непреднамеренно сыграли роль в передаче вирусов, таких как вирус простого герпеса 1 (HSV-1).


По словам д-ра Арбёлля, существует значительный корпус медицинских текстов из Месопотамии, в некоторых из которых упоминается болезнь с симптомами, напоминающими вирус простого герпеса. Однако необходимо учитывать тот факт, что на древние медицинские тексты могли влиять различные культурные и религиозные концепции, поэтому их нельзя принимать полностью на веру.


Тем не менее, считает учёный, интересно отметить некоторое сходство между болезнью, известной как бушану в древних медицинских текстах из Месопотамии, и симптомами, вызванными инфекциями простого герпеса:


Болезнь бушану локализовалась в основном во рту и горле или вокруг них, а симптомы включали везикулы во рту или вокруг него, что является одним из доминирующих признаков герпесной инфекции.


Недавние исследования показали, что современные вирусы, передающиеся через поцелуи, такие как ВПГ-1, вирус Эпштейна-Барра, вызывающий железистую лихорадку, и парвовирус человека В19, вызывающий ярко-красную сыпь на щеках у детей, существовали и в древние времена.


Вот что говорит доктор Софи Лунд Расмуссен из Оксфордского университета:


Если практика поцелуев была широко распространена и хорошо зарекомендовала себя в ряде древних обществ, последствия поцелуев с точки зрения передачи патогенов, вероятно, были более или менее постоянными.

Оба исследователя пришли к выводу, что будущие результаты исследований древней ДНК выиграют от междисциплинарного подхода, поскольку они неизбежно приведут к дискуссиям о сложных исторических событиях и социальных взаимодействиях. И один из примеров — поцелуи как движущая сила передачи болезни.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: артефакт   древний мир   интересные факты   исследования   месопотамия   наука   поцелуй   факты   
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1  комментарий
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Сибиряк 23 минуты назад
По моему там не только поцелуй, там конкретно еб#тся
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