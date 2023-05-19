Найдено самое раннее изображение поцелуя

Исследователи также полагают, что поцелуи непреднамеренно сыграли роль в передаче вирусов, таких как вирус простого герпеса 1 (HSV-1).

По словам д-ра Арбёлля, существует значительный корпус медицинских текстов из Месопотамии, в некоторых из которых упоминается болезнь с симптомами, напоминающими вирус простого герпеса. Однако необходимо учитывать тот факт, что на древние медицинские тексты могли влиять различные культурные и религиозные концепции, поэтому их нельзя принимать полностью на веру.

Тем не менее, считает учёный, интересно отметить некоторое сходство между болезнью, известной как бушану в древних медицинских текстах из Месопотамии, и симптомами, вызванными инфекциями простого герпеса:

Болезнь бушану локализовалась в основном во рту и горле или вокруг них, а симптомы включали везикулы во рту или вокруг него, что является одним из доминирующих признаков герпесной инфекции.

Недавние исследования показали, что современные вирусы, передающиеся через поцелуи, такие как ВПГ-1, вирус Эпштейна-Барра, вызывающий железистую лихорадку, и парвовирус человека В19, вызывающий ярко-красную сыпь на щеках у детей, существовали и в древние времена.

Вот что говорит доктор Софи Лунд Расмуссен из Оксфордского университета:

Если практика поцелуев была широко распространена и хорошо зарекомендовала себя в ряде древних обществ, последствия поцелуев с точки зрения передачи патогенов, вероятно, были более или менее постоянными.

Оба исследователя пришли к выводу, что будущие результаты исследований древней ДНК выиграют от междисциплинарного подхода, поскольку они неизбежно приведут к дискуссиям о сложных исторических событиях и социальных взаимодействиях. И один из примеров — поцелуи как движущая сила передачи болезни.