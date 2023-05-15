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Современные проблемы требуют проверенных временем решений

Современные проблемы требуют проверенных временем решений

Автор:
15 мая 2023 17:31
Метки: батон   страйкбол   
1040
1
1
Это будет считаться убийством в страйкболе? :)

Источник:

Метки: батон   страйкбол   
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Kucher Час назад
А где смеяться? Что конченые дебилы хлебом швыряются?
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