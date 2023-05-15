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dotcomma
Современные проблемы требуют проверенных временем решений
Автор:
dotcomma
15 мая 2023 17:31
Метки:
батон
страйкбол
1040
1
1
Это будет считаться убийством в страйкболе? :)
0
Источник:
Метки:
батон
страйкбол
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комментарий
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Kucher
Час назад
А где смеяться? Что конченые дебилы хлебом швыряются?
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