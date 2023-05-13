Нейросеть Midjourney попросили создать дизайн «люксового и вместительного автодома с лестницей»

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Если попросить нейросеть Midjourney создать дизайн «люксового и вместительного автодома с лестницей», то с задачей она справится слишком хорошо
Только посмотрите: это выглядит одновременно как космический корабль, капсульный японский дом и шикарный особняк на колесах.
Только посмотрите: это выглядит одновременно как космический корабль, капсульный японский дом и шикарный особняк на колесах.
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Анек в тему. Сделали самый большой самолет. Первый рейс. Стюра объявляет - "дорогие пассажиры Приветствуем Вас! На первом этаже Вы можете посетить сауну с бассейном, на втором этаже работает кинотеатр, на третьем этаже для Вас открыт ресторан. А теперь, пожалуйста, пристегнитесь и мы попытаемся со всей этой хренью взлететь!".