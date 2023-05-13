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Нейросеть Midjourney попросили создать дизайн «люксового и вместительного автодома с лестницей»

Нейросеть Midjourney попросили создать дизайн «люксового и вместительного автодома с лестницей»

Автор:
13 мая 2023 11:48
941
3
Если попросить нейросеть Midjourney создать дизайн «люксового и вместительного автодома с лестницей», то с задачей она справится слишком хорошо
Только посмотрите: это выглядит одновременно как космический корабль, капсульный японский дом и шикарный особняк на колесах.

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4  комментария
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17k
RDen 7 минут назад
добавим лёгкий боковой ветерок...и это чудо разума ипанё...ся набок
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4k
Vasiliy 8 минут назад
Нервные сети, как и обычные дизайнеры работают только с тем, что им в "башку" заложили. Если законов физики в целом и сопромата в частности там нет, то родится вот ЭТО....
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176
Человече Z Полчаса назад
А ездить-то оно будет?

Анек в тему. Сделали самый большой самолет. Первый рейс. Стюра объявляет - "дорогие пассажиры Приветствуем Вас! На первом этаже Вы можете посетить сауну с бассейном, на втором этаже работает кинотеатр, на третьем этаже для Вас открыт ресторан. А теперь, пожалуйста, пристегнитесь и мы попытаемся со всей этой хренью взлететь!".
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6k
Умница-красавица 51 минуту назад
Во-во, и фуярить на нем по пустыне кругами
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