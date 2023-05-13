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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
13 мая 2023 09:14
Метки: Приколы   Юмор   настроение   
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Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Приколы   Юмор   настроение   
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11  комментариев
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10k
Copycat 5 часов назад
Комментарий к фото
в этом нет смысла вообще, так как когда у тебя нет такого подноса с бортами то у тебя нет упора никакого и терка будет "ездить" туда-сюда, во вторых, снизу как ни странно у такой терки тоже терка просто другого помола, и она либо будет царапать стол\поднос, либо будет тупиться сама
терка, так что конкретно этот совет из разряда вредных - ни кто никогда не задумывал что бы тёрку использовали так
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3k
5010_BIRD Полчаса назад
Мы что взрослели чтобы спаржу себе покупать?
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roman-delisov 3 часа назад
Комментарий к фото
В смысле, не одно значение? И какие другие?
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4k
Дмитрий ! 5 часов назад
Масло надо лить такое, которое указано производителем в тех. паспорте, а не "играться" с вязкостью лето /зима, как некоторые. Рабочая температура у двигателя одна и зимой и летом.
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4k
Дмитрий ! 5 часов назад
Про фотошоп. В смысле "снова"?
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10k
Copycat 5 часов назад
Комментарий к фото
не я от этой свинской компании больше ничего не куплю, я и так особо не пользуюсь, а теперь только скачивать буду
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