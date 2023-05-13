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Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.
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Метки: Приколы Юмор настроение
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терка, так что конкретно этот совет из разряда вредных - ни кто никогда не задумывал что бы тёрку использовали так