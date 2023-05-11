Источающее металл дерево

Дело в том, что почва, где произрастает уникум, сформирована горными породами с высоким содержанием никеля. Такие места встречаются на планете там, где элемент оказался на поверхности в результате геологических процессов.

В таком грунте растения плохо приживаются. Но иногда запускается механизм самообмана: структурно никель похож на кальций и магний. Молодое растение приживается, растёт, но перенасыщается ядовитым для него никелем и гибнет.

А вот пикнандра растёт и процветает. Погибать даже не думает, несмотря на уровень содержания никеля 250 г/кг. А это, на минуточку, в 250 тыс. раз больше среднего стандарта!