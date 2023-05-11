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Источающее металл дерево

Источающее металл дерево

Автор:
11 мая 2023 12:13
Сообщество : Наука
Метки: Pycnandra acuminata   дерево   концентрация   металл   накапливание   никель   очистка   пикнандра остроконечная   уникальность   яд   
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Если на стволе дерева появляется трещина или зарубка, то из отверстия сочится немного сока – жидкости, транспортируемой ксилемой – водопроводящей тканью. Но бывают и неожиданные исключения.

И течь может не безобидная влага, а самый настоящий яд. Не дерево, а какой-то химический завод. Между тем как представитель тихоокеанского острова Новая Каледония действительно демонстрирует такие способности: древесный сок пикандры остроконечной (Pycnandra acuminata) на четверть состоит из металла.

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Дело в том, что почва, где произрастает уникум, сформирована горными породами с высоким содержанием никеля. Такие места встречаются на планете там, где элемент оказался на поверхности в результате геологических процессов.

В таком грунте растения плохо приживаются. Но иногда запускается механизм самообмана: структурно никель похож на кальций и магний. Молодое растение приживается, растёт, но перенасыщается ядовитым для него никелем и гибнет.

А вот пикнандра растёт и процветает. Погибать даже не думает, несмотря на уровень содержания никеля 250 г/кг. А это, на минуточку, в 250 тыс. раз больше среднего стандарта!

Благодаря присутствию металла млечный сок дерева имеет лазурный или бирюзовый цвет. То есть пикнандра – эдакая аристократка мира деревьев с голубой кровью.

В целом высокий уровень содержания металлов вреден для растений. Но это дерево не только не страдает, но и активно запасает никель. Собственно, ему и деваться особо некуда, ведь с насиженного места не сбежать. А почва вся  такая.

Как вообще так вышло? Большинство исследователей считает, что сработал защитный механизм. В какой-то момент времени дерево стало накапливать никель. После опадения листвы он снова возвращается в почву и насыщает её. И другие конкуренты не могут заселиться рядом, обедняя почву и угрожая монополии пикнандры.

Есть и те, кто считает это явление случайной природной аномалией. Такого в принципе не должно быть. Но дерево выжило и приспособилось. Растёт себе, несмотря на содержание никеля. Мешать ему не надо, поскольку вид довольно  редкий. К тому же в перспективе возможно использование таких гипераккумуляторов для очищения загрязнённых почв от ядовитых примесей (процесс фиторемедиации) и даже добычи полезных ископаемых из грунта с их низкой концентрацией.

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Метки: Pycnandra acuminata   дерево   концентрация   металл   накапливание   никель   очистка   пикнандра остроконечная   уникальность   яд   
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7  комментариев
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32k
Андрей Иванов Час назад
Интересно, а если построить теплицу, в качестве грунта захерачить отходы заводовпроизводств с никелем и посадить это хрень. Что можно получить на выходе?
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25k
Сибиряк 56 минут назад
выпиливаем и сдаём в пункт приёма
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32k
АнтонПолднев Час назад
Пилят так?
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18k
Bill Час назад
25% никеля - это в соке и в пересчете на сухую массу. А если просто по весу - то 4%
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